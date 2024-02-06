T-Mobile تمدد علاقة نظام دعم الأعمال الإستراتيجية والخدمات المدارة مع Netcracker

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Netcracker Technology اليوم أن T-Mobile قد وسعت وعززت علاقتها الإستراتيجية مع Netcracker كجزء من مشاركة متعددة السنوات من شأنها تطوير وتحديث منصة نظام دعم الأعمال (BSS) الخاصة بالمشغل.

ستعمل T-Mobile Wholesale على توسيع قدرات نظام دعم الأعمال في مجالات مثل بوابة شركاء MVNO وتكوين الشركاء وكتالوج المنتجات والفوترة، مما سيمنح المشغل القدرة على تقديم خدمات وحلول مبتكرة لعملاء MVNO. ويشمل ذلك استخدام ميزات Netcracker GenAI Telco Solution للمساعدة في تحسين خدمة العملاء والتفاعلات، وبالتالي رفع مستوى رضا العملاء بشكل عام.

بالإضافة إلى وظيفة نظام دعم الأعمال الموسعة ، ستواصل Netcracker أيضًا تقديم الخدمات المدارة لنظام دعم الأعمال بالجملة من T-Mobile. سيسمح ذلك لشركة T-Mobile بالتركيز على دفع نمو الإيرادات والولاء مع زيادة مكانتها الرائدة في السوق وإعطاء عملائها بالجملة فرصًا إضافية لإنشاء حلولهم الخاصة.

قال Dan Thygesen، نائب الرئيس الأول لشركة T-Mobile Wholesale ورئيس أعمال البيع بالجملة المتنامية في T-Mobile: "لقد توسعت T-Mobile خارج أعمالها الأساسية سريعة النمو إلى مناطق أكثر اضطرابًا". "أدت علاقتنا المستمرة مع Netcracker إلى جلب طرق جديدة للاستفادة من شبكتنا وطيفنا الواسع الذي سيقود فرصًا جديدة ويغير اللعبة في سوق الولايات المتحدة".

قال Frank DeTragli، كبير مسؤولي العملاء في Netcracker: "تفخر Netcracker بالعمل مع T-Mobile لجلب إستراتيجيات مبتكرة وتطلعية على أكبر وأسرع شبكة 5G في الولايات المتحدة ". "إن العمل مع مثل هذه الشركة الثورية التي تتمتع برؤية لمساعدة عملاء مشغل شبكة المحمول الافتراضية وإنترنت الأشياء على الابتكار حقًا هو شرف لنا، ونحن متحمسون لتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل."

حول شركة Netcracker Technology

يعمل الترقيم السريع على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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