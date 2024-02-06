T-Mobile تمدد علاقة نظام دعم الأعمال الإستراتيجية والخدمات المدارة مع Netcracker

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Netcracker Technology اليوم أن T-Mobile قد وسعت وعززت علاقتها الإستراتيجية مع Netcracker كجزء من مشاركة متعددة السنوات من شأنها تطوير وتحديث منصة نظام دعم الأعمال (BSS) الخاصة بالمشغل.
ستعمل T-Mobile Wholesale على توسيع قدرات نظام دعم الأعمال في مجالات مثل بوابة شركاء MVNO وتكوين الشركاء وكتالوج المنتجات والفوترة، مما سيمنح المشغل القدرة على تقديم خدمات وحلول مبتكرة لعملاء MVNO. ويشمل ذلك استخدام ميزات Netcracker GenAI Telco Solution للمساعدة في تحسين خدمة العملاء والتفاعلات، وبالتالي رفع مستوى رضا العملاء بشكل عام.
بالإضافة إلى وظيفة نظام دعم الأعمال الموسعة ، ستواصل Netcracker أيضًا تقديم الخدمات المدارة لنظام دعم الأعمال بالجملة من T-Mobile. سيسمح ذلك لشركة T-Mobile بالتركيز على دفع نمو الإيرادات والولاء مع زيادة مكانتها الرائدة في السوق وإعطاء عملائها بالجملة فرصًا إضافية لإنشاء حلولهم الخاصة.
قال Dan Thygesen، نائب الرئيس الأول لشركة T-Mobile Wholesale ورئيس أعمال البيع بالجملة المتنامية في T-Mobile: "لقد توسعت T-Mobile خارج أعمالها الأساسية سريعة النمو إلى مناطق أكثر اضطرابًا". "أدت علاقتنا المستمرة مع Netcracker إلى جلب طرق جديدة للاستفادة من شبكتنا وطيفنا الواسع الذي سيقود فرصًا جديدة ويغير اللعبة في سوق الولايات المتحدة".
قال Frank DeTragli، كبير مسؤولي العملاء في Netcracker: "تفخر Netcracker بالعمل مع T-Mobile لجلب إستراتيجيات مبتكرة وتطلعية على أكبر وأسرع شبكة 5G في الولايات المتحدة ". "إن العمل مع مثل هذه الشركة الثورية التي تتمتع برؤية لمساعدة عملاء مشغل شبكة المحمول الافتراضية وإنترنت الأشياء على الابتكار حقًا هو شرف لنا، ونحن متحمسون لتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل."
حول شركة Netcracker Technology
يعمل الترقيم السريع على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN06022024004146001356ID1107818426
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.