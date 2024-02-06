شركة“كيفن” تطلق تقنية الدفع المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وتفتتح مكتبها الجديد في مدينة دبي

يسر شركة“كيفن”، الشركة الرائدة في إحداث ثورة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، الإعلان عن افتتاح مكتبها الجديد في مدينة دبي، والذي يشكل علامة فارقة هامة في خططها التوسعية المستقبلية عالمياً. وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، بدءًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مهمة "كيفن" لتحويل مشهد الدفع من خلال تقديم البدائل الرقمية المتطورة للأنظمة التقليدية القائمة على البطاقات، مما يتيح للمستهلكين خدمة الدفع مباشرة من الحسابات البنكية.

من المقرر أن يكون المكتب الجديد في مدينة دبي مركزاً إقليمياً لعمليات "كيفن" في منطقة الشرق الأوسط، كما وسيشكل نقطة محورية لاستقطاب المواهب المحلية ليصبح بذلك مركزاً لعرض حلول الدفع الرائدة التي تقدمها "كيفن".

نهج مبتكر للمدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

ومن جهته أكد بافيل سوكولوفاس، المؤسس المشارك لشركة "كيفن"، على أهمية هذا التوسع قائلاً: "إن الاقتصاد الديناميكي وثقافة الابتكار في دبي تجعل منها مركزاً إقليمياً مثالياً لإطلاق عملياتنا وتوسعاتنا المستقبلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فنحن نقدم نظام الدفع الرائد الذي يتحدى الهيمنة التقليدية لشبكات مثل Visa وMastercard. إذ تم تصميم شبكتنا الرائدة للمدفوعات الرقمية للسماح للشركات بإطلاق خطط دفع محلية تتميز بالسرعة والمرونة، مما يعزز الكفاءة مع الحفاظ على تجربة وعادات الدفع المفضلة لدى العملاء في المتجر."

كما تجدر الإشارة إلى تعيين ألكسندرا بيمشتين بمنصب المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط. وتتمتع بيمشتين بخبرة واسعة في تطوير الأعمال في عدد من الشركات العالمية الكبرى، وستقود مهمة التوسع الإقليمي من خلال الشراكات الإستراتيجية وتجميع فريق من الخبراء المحليين.

ومن جهتها علقت بيمشتين على هذا الإطلاق قائلة: " يشكل مكتبنا الجديد في دبي خطوة رئيسية لتعزيز تعاوننا المستمر مع كبار البنوك المصدرة لأدوات الدفع والبنوك المشغلة لأجهزة الدفع في المنطقة." وتضيف بيمشتين: " هناك طلب كبير على حلول الدفع المبتكرة هنا، ونحن نعالج ذلك من خلال تقديم بدائل لأنظمة البطاقات الدولية."

خريطة طريق "كيفن": التوسع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

وتشمل المرحلة التالية من التوسع للشركة دخول المملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون الخليجي. تعمل "كيفن" حاليا على مستوى العالم من خلال مراكزها في فيلنيوس ووارسو وبرلين ولندن وأمستردام والآن دبي.

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