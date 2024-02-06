شركة“كيفن” تطلق تقنية الدفع المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وتفتتح مكتبها الجديد في مدينة دبي

(MENAFN
- AETOSWire)
يسر شركة“كيفن”، الشركة الرائدة في إحداث ثورة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، الإعلان عن افتتاح مكتبها الجديد في مدينة دبي، والذي يشكل علامة فارقة هامة في خططها التوسعية المستقبلية عالمياً. وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، بدءًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مهمة "كيفن" لتحويل مشهد الدفع من خلال تقديم البدائل الرقمية المتطورة للأنظمة التقليدية القائمة على البطاقات، مما يتيح للمستهلكين خدمة الدفع مباشرة من الحسابات البنكية.
من المقرر أن يكون المكتب الجديد في مدينة دبي مركزاً إقليمياً لعمليات "كيفن" في منطقة الشرق الأوسط، كما وسيشكل نقطة محورية لاستقطاب المواهب المحلية ليصبح بذلك مركزاً لعرض حلول الدفع الرائدة التي تقدمها "كيفن".
نهج مبتكر للمدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ومن جهته أكد بافيل سوكولوفاس، المؤسس المشارك لشركة "كيفن"، على أهمية هذا التوسع قائلاً: "إن الاقتصاد الديناميكي وثقافة الابتكار في دبي تجعل منها مركزاً إقليمياً مثالياً لإطلاق عملياتنا وتوسعاتنا المستقبلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فنحن نقدم نظام الدفع الرائد الذي يتحدى الهيمنة التقليدية لشبكات مثل Visa وMastercard. إذ تم تصميم شبكتنا الرائدة للمدفوعات الرقمية للسماح للشركات بإطلاق خطط دفع محلية تتميز بالسرعة والمرونة، مما يعزز الكفاءة مع الحفاظ على تجربة وعادات الدفع المفضلة لدى العملاء في المتجر."
كما تجدر الإشارة إلى تعيين ألكسندرا بيمشتين بمنصب المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط. وتتمتع بيمشتين بخبرة واسعة في تطوير الأعمال في عدد من الشركات العالمية الكبرى، وستقود مهمة التوسع الإقليمي من خلال الشراكات الإستراتيجية وتجميع فريق من الخبراء المحليين.
ومن جهتها علقت بيمشتين على هذا الإطلاق قائلة: " يشكل مكتبنا الجديد في دبي خطوة رئيسية لتعزيز تعاوننا المستمر مع كبار البنوك المصدرة لأدوات الدفع والبنوك المشغلة لأجهزة الدفع في المنطقة." وتضيف بيمشتين: " هناك طلب كبير على حلول الدفع المبتكرة هنا، ونحن نعالج ذلك من خلال تقديم بدائل لأنظمة البطاقات الدولية."
خريطة طريق "كيفن": التوسع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
وتشمل المرحلة التالية من التوسع للشركة دخول المملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون الخليجي. تعمل "كيفن" حاليا على مستوى العالم من خلال مراكزها في فيلنيوس ووارسو وبرلين ولندن وأمستردام والآن دبي.
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