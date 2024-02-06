شركة ZCG تعلن استمرار شراكتها مع Scuderia Ferrari

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Z Capital Group ("ZCG") عن تمثيلها Scuderia Ferrari لموسم فورمولا 1 لعام 2024، إذ سيواصل هذا الالتزام التأكيد على نجاح الشراكة بين ZCG وScuderia Ferrari التي بدأت في عام 2023.

تضمنت الشراكة المعقودة في عام 2023 العديد من المبادرات التعاونية والخلاقة، وفي أثناء موسم فورمولا 1 لعام 2024، تهدف شركة ZCG إلى مد جسور التعاون الوثيق مع Scuderia Ferrari بغية تعزيز هذه المبادرات والتوصل إلى طرق جديدة ومبتكرة لإشراك جمهور فورمولا 1 على مستوى العالم بالاستناد إلى خبرة ZCG الدولية.

سيكشف Scuderia Ferrari النقاب عن سيارة فورمولا 1 لعام 2024 في يوم الثلاثاء الموافق 13 من فبراير 2024. وبصفتها ممثلاً مميزًا، ستعرض شركة ZCG شعارها البارز على الزي الرسمي طول فترة بطولة العالم فورمولا 1 لعام 2024، بدءًا من سباق جائزة البحرين الكبرى في 2 من مارس. بالإضافة إلى وضع الشعار على الزي الرسمي، تنطوي هذه الشراكة على تعاون أعمق ومشاركة متعددة الجوانب، في ظل التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز نجاح وازدهار هذه الشراكة بين Scuderia Ferrari وZCG.

صرح James Zenni، مؤسس ZCG ورئيسها ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر تجاه العلاقة التي تجمعنا معًا، ونتطلع إلى مواصلة دعمنا Scuderia Ferrari وتعزيز نجاح شراكتنا في موسم 2023". "لطالما تنطلق Ferrari بالابتكار والتوسع العالمي إلى آفاق جديدة. ومن جانب ZCG، فهي تشارك Scuderia Ferrari رؤيتها المستبصرة الهادفة إلى التميز والنمو الإستراتيجي، ونتوق إلى تدعيم سبل التعاون بيننا التي يمكن أن تضمن استمتاع المزيد من الجمهور على مستوى العالم بتجربة فورمولا 1 الشائقة."

صرح Lorenzo Giorgetti، مدير قسم إيرادات سباقات Scuderia Ferrari، قائلاً: "يسعدنا تجديد شراكتنا مع ZCG، فثمة شغف مشترك بيننا لتحقيق التميز والرغبة في الانطلاق بالإبداع إلى آفاق جديدة، بدون إغفال القيم والقواعد النابعة من عقود من الخبرة في ميادين تخصصنا". "نحن حريصون أشد الحرص على مواصلة التعاون مع ZCG بغية كسب جمهور أكبر نشارك معه تجربة فورمولا 1 الفريدة وننغمس معًا في عالم Scuderia Ferrari الفائق التميز."

زادت شعبية فورمولا 1 الذي يعد واحدًا من أبرز سباقات السيارات وأكثرها إثارة ومتعة في العالم في الأعوام الأخيرة، خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تضاعفت نسبة المشاهدة فيها من عام 2018 إلى عام 2023 بمتوسط 1.11 مليون مشاهد لكل سباق في أثناء موسم 2023. وعلى صعيد آخر، تواصل ZCG التزامها بدعم وتعزيز فورمولا 1 في إطار شراكتها مع Scuderia Ferrari، الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ هذه الرياضة.

نبذة عن ZCG

تعد ZCG شركة رائدة في الصناعة متخصصة في إدارة أصول الأسواق الخاصة وخدمات استشارات الأعمال والتطوير التكنولوجي والحلول التكنولوجية.

منذ ما يقرب من 30 عامًا، ضخ مديرو ZCG استثمارات بعشرات المليارات من قيمة رأس المال، ناهيك عن سجل حافل بالإنجازات في الصناعة في مجال الأسهم الخاصة والائتمان.

تمتلك ZCG ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة على صعيد إدارة الأصول، أما مستثمروها فهم من أكبر وأبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وشركات التأمين.

هذا، وتضم ZCG بين جنباتها فريقًا عالميًا قوامه أكثر من 400 متخصص. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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