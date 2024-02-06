شركة ZCG تعلن استمرار شراكتها مع Scuderia Ferrari

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Z Capital Group ("ZCG") عن تمثيلها Scuderia Ferrari لموسم فورمولا 1 لعام 2024، إذ سيواصل هذا الالتزام التأكيد على نجاح الشراكة بين ZCG وScuderia Ferrari التي بدأت في عام 2023.
تضمنت الشراكة المعقودة في عام 2023 العديد من المبادرات التعاونية والخلاقة، وفي أثناء موسم فورمولا 1 لعام 2024، تهدف شركة ZCG إلى مد جسور التعاون الوثيق مع Scuderia Ferrari بغية تعزيز هذه المبادرات والتوصل إلى طرق جديدة ومبتكرة لإشراك جمهور فورمولا 1 على مستوى العالم بالاستناد إلى خبرة ZCG الدولية.
سيكشف Scuderia Ferrari النقاب عن سيارة فورمولا 1 لعام 2024 في يوم الثلاثاء الموافق 13 من فبراير 2024. وبصفتها ممثلاً مميزًا، ستعرض شركة ZCG شعارها البارز على الزي الرسمي طول فترة بطولة العالم فورمولا 1 لعام 2024، بدءًا من سباق جائزة البحرين الكبرى في 2 من مارس. بالإضافة إلى وضع الشعار على الزي الرسمي، تنطوي هذه الشراكة على تعاون أعمق ومشاركة متعددة الجوانب، في ظل التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز نجاح وازدهار هذه الشراكة بين Scuderia Ferrari وZCG.
صرح James Zenni، مؤسس ZCG ورئيسها ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر تجاه العلاقة التي تجمعنا معًا، ونتطلع إلى مواصلة دعمنا Scuderia Ferrari وتعزيز نجاح شراكتنا في موسم 2023". "لطالما تنطلق Ferrari بالابتكار والتوسع العالمي إلى آفاق جديدة. ومن جانب ZCG، فهي تشارك Scuderia Ferrari رؤيتها المستبصرة الهادفة إلى التميز والنمو الإستراتيجي، ونتوق إلى تدعيم سبل التعاون بيننا التي يمكن أن تضمن استمتاع المزيد من الجمهور على مستوى العالم بتجربة فورمولا 1 الشائقة."
صرح Lorenzo Giorgetti، مدير قسم إيرادات سباقات Scuderia Ferrari، قائلاً: "يسعدنا تجديد شراكتنا مع ZCG، فثمة شغف مشترك بيننا لتحقيق التميز والرغبة في الانطلاق بالإبداع إلى آفاق جديدة، بدون إغفال القيم والقواعد النابعة من عقود من الخبرة في ميادين تخصصنا". "نحن حريصون أشد الحرص على مواصلة التعاون مع ZCG بغية كسب جمهور أكبر نشارك معه تجربة فورمولا 1 الفريدة وننغمس معًا في عالم Scuderia Ferrari الفائق التميز."
زادت شعبية فورمولا 1 الذي يعد واحدًا من أبرز سباقات السيارات وأكثرها إثارة ومتعة في العالم في الأعوام الأخيرة، خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تضاعفت نسبة المشاهدة فيها من عام 2018 إلى عام 2023 بمتوسط 1.11 مليون مشاهد لكل سباق في أثناء موسم 2023. وعلى صعيد آخر، تواصل ZCG التزامها بدعم وتعزيز فورمولا 1 في إطار شراكتها مع Scuderia Ferrari، الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ هذه الرياضة.
نبذة عن ZCG
تعد ZCG شركة رائدة في الصناعة متخصصة في إدارة أصول الأسواق الخاصة وخدمات استشارات الأعمال والتطوير التكنولوجي والحلول التكنولوجية.
منذ ما يقرب من 30 عامًا، ضخ مديرو ZCG استثمارات بعشرات المليارات من قيمة رأس المال، ناهيك عن سجل حافل بالإنجازات في الصناعة في مجال الأسهم الخاصة والائتمان.
تمتلك ZCG ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة على صعيد إدارة الأصول، أما مستثمروها فهم من أكبر وأبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وشركات التأمين.
هذا، وتضم ZCG بين جنباتها فريقًا عالميًا قوامه أكثر من 400 متخصص. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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