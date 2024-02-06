AIT Worldwide Logistics تستكمل استحواذها على مجموعة Lubbers Logistics Group

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- استكملت شركة AIT Worldwide Logistics، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول سلسلة التوريد العالمية، استحواذها على مجموعة Lubbers Logistics Group، إحدى الشركات اللوجستية الأوروبية المتخصصة في خدمات النقل عالية القيمة والمعقدة والحساسة للوقت. تُسهِّم هذه الصفقة، التي أُعلن عنها في 17 نوفمبر 2023 ، في توسيع نطاق شركة AIT حول العالم وتعزيز عروضها في قطاعي النقل البري والخدمات اللوجستية للطاقة.

تؤدي عملية الاستحواذ على شركة Lubbers التي يقع مقرها الرئيسي في شونبيك بهولندا، ويعمل بها أكثر من 350 موظفًا عبر تسعة مراكز للنقل البري وتسعة مواقع للشحن، إلى توسيع شبكة AIT الأوروبية الواسعة.

وفي الشهرين الماضيين، استحوذت شركة AIT على acquired Mach II Shipping Ltd وGlobal Transport Solutions Group . بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة Lubbers، ستمتد بصمة AIT الأوروبية التي تضم أكثر من 45 مكتبًا الآن عبر 13 بلدًا، مما يجعلها ثاني أكبر منطقة للشركة بعد أمريكا الشمالية.

لم يتم الكشف عن شروط الاستحواذ.

نبذة عن شركة AIT Worldwide Logistics

تُعدَّ شركة AIT Worldwide Logistics وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع رقعة الانتشار في الأسواق حول العالم حيث يمكنها بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. اعتمدت الشركة الرائدة في مجال حلول سلسلة التوريد والتي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها على مدى أكثر من 40 عامًا على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوق بها في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والغذاء والحكومة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة. وبدعم من التكنولوجيا القابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يُخصَّص نموذج الأعمال المرن التابع لشركة AIT عمليات التسليم من الباب إلى الباب عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية - في الوقت المُحدَّد وفي حدود الميزانية. وبفضل وجود زملاء خبراء يعملون في أكثر من 130 موقعًا حول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لشركة AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات القفازات البيضاء. تعرَّف على المزيد على .

مهمتنا

نسعى جاهدين في شركة AIT للحصول على فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملاء العمل والشركاء والمجتمعات لدينا بمنتهى الشغف والحماس.

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