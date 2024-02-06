AIT Worldwide Logistics تستكمل استحواذها على مجموعة Lubbers Logistics Group

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- استكملت شركة AIT Worldwide Logistics، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول سلسلة التوريد العالمية، استحواذها على مجموعة Lubbers Logistics Group، إحدى الشركات اللوجستية الأوروبية المتخصصة في خدمات النقل عالية القيمة والمعقدة والحساسة للوقت. تُسهِّم هذه الصفقة، التي أُعلن عنها في 17 نوفمبر 2023 ، في توسيع نطاق شركة AIT حول العالم وتعزيز عروضها في قطاعي النقل البري والخدمات اللوجستية للطاقة.
تؤدي عملية الاستحواذ على شركة Lubbers التي يقع مقرها الرئيسي في شونبيك بهولندا، ويعمل بها أكثر من 350 موظفًا عبر تسعة مراكز للنقل البري وتسعة مواقع للشحن، إلى توسيع شبكة AIT الأوروبية الواسعة.
وفي الشهرين الماضيين، استحوذت شركة AIT على acquired Mach II Shipping Ltd وGlobal Transport Solutions Group . بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة Lubbers، ستمتد بصمة AIT الأوروبية التي تضم أكثر من 45 مكتبًا الآن عبر 13 بلدًا، مما يجعلها ثاني أكبر منطقة للشركة بعد أمريكا الشمالية.
لم يتم الكشف عن شروط الاستحواذ.
نبذة عن شركة AIT Worldwide Logistics
تُعدَّ شركة AIT Worldwide Logistics وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع رقعة الانتشار في الأسواق حول العالم حيث يمكنها بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. اعتمدت الشركة الرائدة في مجال حلول سلسلة التوريد والتي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها على مدى أكثر من 40 عامًا على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوق بها في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والغذاء والحكومة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة. وبدعم من التكنولوجيا القابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يُخصَّص نموذج الأعمال المرن التابع لشركة AIT عمليات التسليم من الباب إلى الباب عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية - في الوقت المُحدَّد وفي حدود الميزانية. وبفضل وجود زملاء خبراء يعملون في أكثر من 130 موقعًا حول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لشركة AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات القفازات البيضاء. تعرَّف على المزيد على .
مهمتنا
نسعى جاهدين في شركة AIT للحصول على فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملاء العمل والشركاء والمجتمعات لدينا بمنتهى الشغف والحماس.
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