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الرفاهية في العلا .. يقيسون الرضا عن استخدام مسار الدراجات الهوائية

2/6/2024 2:22:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد مدينة العلا هذه الأيام طقسًا شتويًا بديعًا ورائعًا. هذه المدينة الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية والتي تمتلك مقوماتٍ طبيعية تجمع بين جمال الطبيعة، والجبال ذات الألوان الخلابة، والمناخ الصحي الذي يؤهلها بجدارة لأن تصبح مركزًا عالميًا للاستشفاء الطبيعي والسياحة العلاجية. أضف إلى ذلك مزارع النخيل التي تقع في أحضان الجبال لتشكل لوحة فنية طبيعية تمتزج فيها المروج الخضراء بألوان الجبال الزاهية، في منظر لم تجده إلا في العلا.
تشهد تلك المدينة الدافئة الحالمة عمليات تطوير يومية على قدم وساق، تجعل من يغيب عنها لأسابيع قليلة ثم يعود، يُخَيَّل إليه أنه قد غاب عنها دهرًا وذلك من شدة تسارع عجلة التطوير في البُنَى التحتية والأساسية والفوقية. ومن أجمل المرافق التي قُدِمت للعلا هو مسار الدراجات الهوائية. فبين عشية وضحاها، وأنا أحد سكانها، فوجئت بوجود مسار دراجات يخترق المدينة من وسطها حتى أطرافها... كامل الإنشاء والتجهيز.
فقلت في نفسي لا حجة بعد اليوم في التقاعس عن الرياضة، وفرصة ذهبية لركوب دراجتي التي يكسوها الغبار لقلة استخدامها. كان الجو مشمسًا ودافئًا في أحد أيام شهر ديسمبر الماضي بين الظهر والعصـر والذي تصادف أن يكون يوم السبت نهاية العطلة الأسبوعية. فقررت ركوب الدراجة مستخدمًا مسار الدراجات. وسرت باتجاه يؤدي إلى خارج المدينة. وفي أثناء استمتاعي بهذه الأجواء الشتوية الدافئة، أبصرت سيارة من النوع جيب سوداء اللون تسير بمحاذاتي ونحوي، وبها شابان. فبادرت بالتوقف ظنًا مني أنهما من السائحين قاصدي العلا ويريدان الاستفسار عن شيء. فترجلا من السيارة بكل أدب وابتسامة ووقف على مقربة مني. عرفت أنهما من منسوبي إحدى الجهات التنفيذية المسئولة عن عمليات التطوير. وأدارا معي استبيانًا عن مدى رضائي عن المسار، واستمتاعي بقيادة الدراجة، وعن جودة المسار، وما إذا كان هناك أي أتربة أو رمال أو آثار أمطار متراكمة في أي نقطة من المسار قد قابلتني منذ خروجي من وسط المدينة إلى هذا المكان الواقع خارج المدينة. وكانا حريصين على معرفة أدق التفاصيل، حتى غير المؤثرة بالنسبة لي. قدما لي الشكر وتمنيا لي وقتًا سعيدًا وانصرفا. رأيتهما في طريق عودتي على جانب الطريق بأحد المواقع أثناء الحفر مع عمال إحدى شركات المقاولات.

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