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الانضباط المدرسي

2/6/2024 2:22:38 PM
(MENAFN- Al Watan) الانضباط المدرسي بشكل عام هو التزام الطالب بنظام وقواعد المدرسة، كما يعتبر الانضباط المدرسي هو التزام الطلاب بمواعيد الانصراف والحضور، وهو سبب رئيسي في التفوق الرئيسي للطالب وتأصيل سمات الالتزام واحترام المواعيد لديه، لذلك يعد الانضباط المدرسي الحجر الأساسي في بناء شخصية الطالب المستقبلية كما أن الانضباط يُعد من الأساسيات التي تقوم عليها العملية التعليمية. أن عدم التغيب عن اليوم الدراسي يعلم الطالب الاسئلة والتقدير للمعلم. ويكسب الثقة بالنفس والآخرين وتوطيد العلاقة بينه وبين زملائه. ويعلم الانضباط المدرسي الطلاب الحرص على التزام الدروس والحفاظ على الأدوات الموجودة بالمدرسة، وضرورة الحفاظ على نظافة مدرستهم ونظافتهم الشخصية. كما أنه يعطي قدرة للطالب على التحكم والتنظيم في حياتهم الدراسية وحياتهم اليومية.
وتعود أهمية الانضباط المدرسي على الطالب بتحمل المسؤولية، في الحفاظ على المدرسة وعدم إلقاء المهملات، الحفاظ على ارتداء الزي المدرسي، ويساعد في تهذيب الروح والشخصية لدى الطالب. وتعمل على تقويم سلوك الطلاب وتعليمهم حسن الاستماع والانتباه للمعلم والآخرين. والانضباط المدرسي على الطلاب تحقق سبل التواصل الاجتماعي بين الطالب والمدرس والمجتمع. وفي نهاية الأمر فأن تحويل الانضباط المدرسي إلى قيمه لدى الطلاب يؤدي إلى تأصيل السلوكيات الجيدة للطالب والتي تحقق له النجاحات المستمرة في العملية الدراسية وفي حياته المستقبلية.
إن للانضباط قيمة لدى الطلاب يكون أثره أن من الصعب تغيير أفكاره تجاهها، بل أنه سوف يدافع عنها ويصبح سلوكاً دائماً، وتّكوين قيمه لدى الطلاب ليس بالأمر السهل فذلك يحتاج إلى جهد كبير وزمن طويل، إلا أنها تستمر مع الطالب طوال حياته. وتّشكيل قيمة لدى الطلاب يبدأ من إكساب الطلاب معارف عن هذه القيمة تكون مشوقه سهله بسيطة، وتكوين ميل أو أتجاه إيجابي نحو هذه القيمة، كذلك الممارسات وهي خطوة مهمة لتكوين القيمة، للوصول إلى أفكار يقتنع بها ومهارات يكتسبها وسلوك يتكرر ويصبح عادة. فالمعارف مع الممارسات تشكل مهارة، والاتجاه مع المعارف تشكل أفكارا، والممارسات مع الاتجاه تشكل سلوكا، والسلوك مع الأفكار، والمهارة مع الأفكار مع السلوك تّكون القيمة.
وحتى يكون الانضباط المدرسي قيمة لدى الطلاب فهناك ركائز ست تشترك في تكوين هذه القيمة وهي الاسرة والمدرسة ووزارة التعليم والمعلم والطالب نفسه والمجتمع وكل ركيزة من هذه الركائز الست تلعب دوراً حاسماً ومهما في تكوين هذه القيمة لتكون حلا لمشكلة تعد من أكبر مشاكل الميدان التربوي وأقدمها.

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