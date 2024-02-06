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المودة تطلق دورات تدريبية للأمهات الجدد

2/6/2024 2:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بالشراكة مع مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع، أطلقت منصة العائلة التابعة لجمعية المودة للتنمية الأسرية برنامج "أول ألف يوم أمومة" والذي يهدف إلى التثقيف الصحي، الاجتماعي، النفسي، التربوي والأسري للأمهات الجدد. ويقوم هذا البرنامج بالتركيز على خمس نقاط أساسية وهي النمو، التواصل، الحماية، السلامة، والتنشئة والتربية، ويشتمل على ست محاور تدريبية و42 فيديو توعوي، بداية من مرحلة الحمل، يليها مرحلة التحضير لما قبل الولادة وكذلك الولادة، مرورًا بمرحلة ما بعد الولادة والرضاعة الطبيعية، العناية بالضيف الجديد (المولود)، وانتهاء بمرحلة الأمومة والتربية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع حملة أمومة واعية والذي أطلقته الجمعية في شهر سبتمبر الماضي حيث قامت بالمشاركة في 3 معارض توعوية، ونشر 113 منشور إنفوجرافيك توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي بإجمالي عدد مشاهدات أكثر 418 ألف مشاهدة.
وأوضح مدير عام جمعية المودة السيد محمد بن علي آل رضي بأن هذا البرنامج يأتي ضمن سعي جمعية المودة في تطوير المهارات التربوية لدى الأمهات سواء الجدد أو الذين سبق لهم الحمل أيضًا والذي بلغ متوسط عددهم في عام 2023 أكثر من 470 ألف أم. كما أشاد بأن هذا البرنامج سيضاهي برامج الحمل والولادة المقدمة في دولة بريطانيا، وعليه ظهرت الحاجة الملحّة إلى توعيتهم باحتياجات الطفل في تلك المرحلة وذلك إيمانًا منا بأن الأمومة هي أحد أهم الأدوار الاجتماعية التي تلعبها المرأة في المجتمع.
كما أضاف "آل رضي" بأنه بنهاية هذا البرنامج سيكون له أثر كبير على المتدربة يشمل التعرف على مفهوم الأمومة، الإلمام بأهمية الأمومة والتنشئة السليمة، تطوّر الأمومة من جميع النواحي، التعرف على ذاتها وكيف تصنع أهدافها بناء على تحليل واقعي دقيق، الإلمام بأوجه المسؤولية في التنشئة، مما سيساعدها في واجباتها كأم في رحلة الأمومة.
المطالبة بإلزامية تدريب الأمهات الجدد عبر الفيديوهات التعليمية
واختتم "آل رضي" بمطالبته بأن يكون هذا البرنامج إلزامي للأمهات الجدد عبر وزارة الصحة قبل مواعيد الولادة، بل وخلال الأشهر الأولى من الحمل والذي سيكون له الأثر الكبير بعد الله بتقليل فرص الإجهاض الناتجة عن قلة الوعي، وكذلك لما سيكون له من أثر إيجابي في زيادة الوعي بمرحلة الولادة، القدرة على تخطي مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة بشكل أفضل، مما سينعكس إيجابيًا على نفسية الأم في مرحلة ما بعد الولادة والتربية.
الاستمرار في تعزيز جودة الحياة الأسرية عبر منصة العائلة
منصة العائلة هي منصة إلكترونية غير ربحية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الأسرية عبر مجموعة من البرامج التدريبية للأسرة في عدة مجالات والتي تقدم بشكل مجاني، بدءًا من اختيار شريك الحياة والاستعداد للزواج وبرامج في العلاقات الأسرية وتربية الأبناء والعلاقات الزوجية والتخطيط للأسرة وأخرى في تنظيم العلاقة بعد الانفصال، كما تقدم المنصة مجموعة من اختبارات القياس النفسية للأسرة ومحتوى توعوي لكافة أفراد الأسرة عبر مجتمع العائلة، وتستهدف المنصة خلال عام 2024 تدريب أكثر من 19 ألف متدرب ومتدربة لكافة أفراد الأسرة وشرائح المجتمع , ساهم في تصميم برامج منصة العائلة واختبارات القياس نخبة من الخبراء في مجال الأسرة وعلم الاجتماع وعلم النفس.
يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عن البرنامج عبر زيارة موقع المنصة

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