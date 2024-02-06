الترفيه تطلق بطولة كأس تنس جديدة Kings Slam6 أكتوبر المقبل

الترفيه تطلق بطولة كأس تنس جديدة Kings Slam6 أكتوبر المقبل
التاريخ
2/6/2024 2:22:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة كأس تنس جديدة " 6 Kings Slam" في أكتوبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.
ويبلغ مجموع الألقاب التي يملكها المشاركون في البطولة حوالي 50 لقبًا في بطولات Grand Slam وتضم البطولة 6 من نخبة اللاعبين الرجال في العالم، منهم اللاعبان نوفاك دجوكوفيتش و رافاييل نادال.
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