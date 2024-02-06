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الخطيب: 27 مليون سائح قدموا إلى المملكة خلال عام 2023

2/6/2024 2:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن القطاع السياحي في المملكة حقق هدف 100 مليون سائح في العام 2023م، 77 مليون من الداخل و27 مليون من الخارج وأنفقوا 100 مليار ريال.
وأكد خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن إستراتيجية سمو ولي العهد الجديدة لـ2030م استهداف والوصول إلى 150 مليون سائح 80 مليون من الداخل و70 مليون من الخارج.
وأوضح الخطيب أن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب.
وأكد وزير السياحة استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.

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