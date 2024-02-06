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هيئتا البحر الأحمر والتراث توقعان مذكرة تفاهم

2/6/2024 2:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت هيئة التراث والهيئة السعودية للبحر الأحمر مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاختصاص المشترك، وذلك في إطار مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر، التي تهدف إلى إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية الساحلية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على ترويج الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية في البحر الأحمر لجذب الممارسين المستهدفين.
ومثّل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في توقيع مذكرة التفاهم، الرئيس التنفيذي المكلّف محمد بن علي العسيري، فيما مثّل هيئة التراث الرئيس التنفيذي الدكتور جاسر الحربش. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأطر العامة للتعاون بين الطرفين، حيث تضمنت المذكرة عددًا من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات في المجالات الواقعة ضمن نطاق أعمال واختصاصات الطرفين ومنها التراث الثقافي المغمور في مياه البحر الأحمر.
ونصّت المذكرة على عدة مجالات للتعاون، حيث ركّزت على التنسيق بشأن اقتراح الأنظمة واللوائح المرتبطة بالأهداف المشتركة، والتنسيق والمتابعة بشأن متطلبات إصدار تصاريح المسح والتنقيب فيما يتعلق بالتراث البحري والمغمور وسن تدابير صون التراث البحري، وتقديم الدعم الممكن بشأن حصر وتوثيق التراث البحري والمغمور في منطقة البحر الأحمر، وبحث أوجه التعاون التقني بما يحقق أهداف الطرفين.
كما تضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجال التراث الثقافي غير المادي، وتبادل بيانات ومعلومات تلك المواقع بين الطرفين، وتنسيق برامج التوعية المجتمعية بين الطرفين وإطلاق مبادرات لترويج أصول التراث الثقافي وترويج التراث البحري بصفته تراثًا ثقافيًا غير مادي والأنشطة البحرية السياحية والترفيهية.

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