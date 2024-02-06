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164 متسابقا برالي حائل

2/6/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسماء المشاركين في النسخة الـ 19 لرالي حائل تويوتا الدولي، الذي يمثل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات ((باخا كروس كنتري)) للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية لكأس الشرق الأوسط ((باخا)) التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وكذلك الجولة الأولى من كأس العالم لراليات ((باخا كروس كنتري)) للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.
ويشهد الرالي مشاركة 164 متسابقاً وملاحاً في السيارات والدراجات النارية من 24 جنسية مختلفة، حيث ستشارك 97 سيارة، و25 متسابقاً في فئة الدراجات النارية، من بينهم 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز).
ويأتي من أبرز المشاركين حامل لقب الرالي، وحامل لقب بطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، بطل كأس العالم لراليات ((باخا كروس كنتري)) يزيد الراجحي.
ويقام رالي حائل بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل، وبإشراف مباشر من الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية، وبرعاية أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل، ونائبه.

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