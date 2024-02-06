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الجامعة العربية تحذر من مساعي بعض الدول لإنهاء دور الأونروا

2/6/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن مساعي بعض الدول لإنهاء دور الأونروا عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها؛ يعكس موقفًا معيبًا من الناحية الأخلاقية، وخاطئًا من الناحيتين الإنسانية والأمنية على حدٍ سواء.
وقال أبو الغيط في بيان له اليوم: "إن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية توطئةً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسؤولية للمجتمع الدولي إزائهم".
وأعرب أبو الغيط عن تقديره للدول التي قررت عدم الانسياق وراء الدعاوى الهادفة إلى تحطيم الأونروا في هذا التوقيت الخطير، مُنَوّهًا على نحوٍ خاص بما قَدّمته كل من إسبانيا والبرتغال من أموال إضافية للوكالة، وبرفض النرويج وأيرلندا وقف التمويل.
وعبّر الأمين العام للجامعة العربية عن تقديره لمواقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، وللبيان الشامل الذي نشره متضمنًا فهمًا واضحًا لدور الوكالة الأممية وخطورة تقويضه ليس فقط على الفلسطينيين ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة، مُناشدًا مختلف الدول التي سارعت إلى تعليق التمويل للأونروا بمراجعة هذا القرار الخاطئ والخطير من الزاويتين الإنسانية والأمنية.

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