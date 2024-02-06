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ترمب غير محصن من الملاحقة القضائية

2/6/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) قضت لجنة استئناف فيدرالية بأن دونالد ترمب يمكن أن يواجه المحاكمة بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رافضة مزاعم الرئيس السابق بأنه محصن من الملاحقة القضائية.
ويعد هذا القرار الثاني خلال عدة أشهر الذي يرفض فيه القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترمب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها في أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفي الفترة التي سبقت 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره ((الكابيتول)). ويمهد هذا القرار أيضًا الطريق لاستئنافات إضافية من الرئيس الجمهوري السابق يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية. وكان من المقرر أصلا عقد المحاكمة في مارس، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي، ولم يحدد القاضي موعدا جديدا على الفور.
ويحمل موعد المحاكمة تداعيات سياسية هائلة، حيث يأمل المرشح الجمهوري في الانتخابات التمهيدية تأجيلها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر. وإذا هزم ترمب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية أو من المحتمل أن يطلب عفوًا عن نفسه.

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