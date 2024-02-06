السعودية تدين حادثة إطلاق النار في إسطنبول

السعودية تدين حادثة إطلاق النار في إسطنبول
التاريخ
2/6/2024 2:22:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية، معربةً عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال.
وتؤكد الوزارة على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب، كما تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي المتوفّى وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.
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