Tuesday, 06 February 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4895 طالبا فلسطينيا قتلهم العدوان الإسرائيلي في غزة

2/6/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) وثقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تقرير لها استشهاد 3895 طالبًا و239 مدرسًا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي.
وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 8510 طلاب أصيبوا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي، لافتة النظر إلى تعرض 350 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لقصف إسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زال الاحتلال الإسرائيلي يحرمهم من الدراسة للشهر الخامس على التوالي مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

MENAFN06022024000089011017ID1107818358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث