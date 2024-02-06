4895 طالبا فلسطينيا قتلهم العدوان الإسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Al Watan) وثقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تقرير لها استشهاد 3895 طالبًا و239 مدرسًا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي.
وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 8510 طلاب أصيبوا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي، لافتة النظر إلى تعرض 350 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لقصف إسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زال الاحتلال الإسرائيلي يحرمهم من الدراسة للشهر الخامس على التوالي مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
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