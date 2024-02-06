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حماية النظم البيئية بمناطق المشاريع

2/6/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة تطوير متنزه النفط -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المطورة لمشروع THE RIG، لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما، بما يحقق أهدافهما المشتركة في المجال البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية في مناطق تنفيذ المشاريع.
ومثل الجانبين في التوقيع الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير متنزه النفط المهندس رائد نعيم بخرجي.
وبموجب المذكرة سيوفر المركز الدعم اللازم للشركة لحماية الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي في منطقة مشروعها بالقرب من جزيرة الجريد، من خلال تزويدها بالمعلومات والاستشارات والمتطلبات البيئية لضمان مواءمة أنشطة الشركة لمعايير الاستدامة.
وسيتعاون الطرفان في مجال المشاريع البيئية من خلال تبادل الاستشارات الفنية ودعم الأنشطة البحثية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين.
وأوضح قربان، أن هذه المذكرة توفر إطاراً تنظيمياً للتعاون مع شركة تطوير متنزه النفط في مجال حماية الحياة الفطرية واستدامتها في مناطق تنفيذ المشاريع، في ظل حرص المركز على حماية النظم البيئية والحفاظ على التنوع الأحيائي وإثرائه، بما يتواكب مع الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذه المذكرة تعكس الحرص على الارتقاء بالأداء البيئي وتوازنه ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز رؤية المركز في إيجاد نظم بيئية مزدهرة ومستدامة، في ظل حرصنا على تعزيز نهج الإدارة المستدامة للنظم البيئية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأفاد بخرجي، أن المذكرة تجسد التزام الطرفين بالحفاظ على الحياة الفطرية، واستدامتها وازدهارها، من خلال منظومة العمل التكاملي، وتبادل المنافع، وتوحيد الجهود، ومواءمة الخطط مع الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والاستشارات والدراسات، وتعزيز المسؤولية البيئية المجتمعية، مؤكداً "التزام الشركة بمعايير الاستدامة البيئية في مشاريعها باعتبار حماية الموارد الطبيعية وتنمية الحياة الفطرية من أولويات الشركة، بما يدعم جهود الدولة المتميزة في مجال التنمية البيئية".

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