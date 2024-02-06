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26 ألف مخالفة للنقل البري في يناير

2/6/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للنقل خلال حملاتها على أنشطة النقل البري خلال شهر يناير الماضي 26.108 مخالفات على أنشطة النقل البري، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 6.779 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 158 مخالفة في أنشطة النقل البحري و16 ملاحظة في أنشطة النقل السككي.
وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في المخالفات بواقع 10.170 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 8.939، ثم المنطقة الشرقية بـ 4.098، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 3.170 مخالفة.
ونفّذت الهيئة حملات رقابية ميدانية خلال يناير، نتج عنها 239.717 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 237.082 عملية فحص لمركبات النقل، و936 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1699 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 9.195 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 6 زيارات في النقل السككي.
وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر يناير الماضي بلغت 93 %، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98 %، مفيدةً بأن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك استعمال سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.
وأبانت الهيئة أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة، بالإضافة إلى النقل التعليمي.

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