- الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

كما أقر المجلس تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما وافق المجلس على أن تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.

مباحثات سياسية

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى استقبال خادم الحرمين لأمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثاته مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق المشترك؛ بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.

اجتماع التحالف الإسلامي

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد بالرياض، مشيراً إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.

وعدّ المجلس، استضافة المملكة للمؤتمر (السادس عشر) للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر القادم؛ خطوة مهمة في تعزيز التعاون من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ مما سيسهم في تحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية للعالم أجمع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والجبل الأسود في مجال الشؤون الإسلامية.

- التباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي.

- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تصنيع الأدوية الحيوية والخلويَّة والجينية.

- مذكرة تفاهم المملكة وتركيا للتعاون في مجال التعدين.

- التباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

- الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك على النحو الوارد في القرار.

- اعتماد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة بحسب الخرائط المحدثة.

- تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.

- تعيين الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ/ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام مالي سابق.

الترقيات

ـ ترقية فهد بن سعد بن بن معمر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية المهندس/ مطلق بن الأسمر الشراري إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بالمرتبة (15) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ـ ترقية سليمان بن خالد الخضيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240206_220249_113-->

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