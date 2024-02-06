الزراعة: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية للسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المشرف على الحجر الزراعي المصري الدكتور سعد موسى أن المملكة العربية السعودية وضعت إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، وذلك اعتبار من الخميس الماضي ودخولها للسوق السعودي.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك حظر على الفراولة المصرية وأنه كان قرارا إجرائيا وتنظيميا داخليا يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدا بأنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة، وفقا لمعطيات العرض والطلب.
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وقال موسى – في بيان اليوم الثلاثاء – إن الحجر الزراعي المصري تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للمملكة، مع العلم بأن إذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.
وأكد أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.
ناشدت وزارة الزراعة، جميع المواقع ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818353
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