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الزراعة: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية للسعودية

2/6/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد المشرف على الحجر الزراعي المصري الدكتور سعد موسى أن المملكة العربية السعودية وضعت إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، وذلك اعتبار من الخميس الماضي ودخولها للسوق السعودي.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك حظر على الفراولة المصرية وأنه كان قرارا إجرائيا وتنظيميا داخليا يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدا بأنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة، وفقا لمعطيات العرض والطلب.

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وقال موسى – في بيان اليوم الثلاثاء – إن الحجر الزراعي المصري تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للمملكة، مع العلم بأن إذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.

وأكد أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

ناشدت وزارة الزراعة، جميع المواقع ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.

المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107818353

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