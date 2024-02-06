الطاقة الأمريكية: استهلاك الغاز الطبيعي يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إنه تم استهلاك مستوى قياسي بلغ 141.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 16 يناير، ليتجاوز المستوى السابق المسجل في 23 ديسمبر 2022، مع زيادة الطلب لأغراض التدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب تقرير نُشر على الموقع الرسمي للإدارة الثلاثاء، بلغ متوسط استهلاك الغاز الطبيعي أكثر من 130 مليار قدم مكعبة يوميًا في الفترة من 14 يناير حتى 21 يناير، مع اندفاع هواء القطب الشمالي جنوبًا إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي تسبب في انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح التقرير، أن استهلاك الغاز الطبيعي السكني والتجاري شكل ما يقرب من 49% من استهلاك تلك الفترة، ارتفاعًا من 42% خلال بداية يناير، حيث استخدمت المنازل والمباني التجارية المزيد من الغاز الطبيعي للتدفئة، كما زاد توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي والفحم لتلبية الطلب المتزايد.

ومع برودة الطقس، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي الجاف، من متوسط بلغ 104 مليارات قدم مكعبة يوميًا في بداية يناير، بنحو 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا، ليقترب من 94 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير، بحسب“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس”.

وقالت الإدارة، إن صافي السحب الأسبوعي من مخزونات الغاز الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير، بلغ 326 مليار قدم مكعبة، وهو ثالث أكبر مستوى انخفاض أسبوعي في سلسلة البيانات التي تعود إلى 7 يناير 1994، ما ساعد في تعويض تقلص الإنتاج.

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