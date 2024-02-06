الطاقة الأمريكية: استهلاك الغاز الطبيعي يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إنه تم استهلاك مستوى قياسي بلغ 141.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 16 يناير، ليتجاوز المستوى السابق المسجل في 23 ديسمبر 2022، مع زيادة الطلب لأغراض التدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب تقرير نُشر على الموقع الرسمي للإدارة الثلاثاء، بلغ متوسط استهلاك الغاز الطبيعي أكثر من 130 مليار قدم مكعبة يوميًا في الفترة من 14 يناير حتى 21 يناير، مع اندفاع هواء القطب الشمالي جنوبًا إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي تسبب في انخفاض درجات الحرارة.
وأوضح التقرير، أن استهلاك الغاز الطبيعي السكني والتجاري شكل ما يقرب من 49% من استهلاك تلك الفترة، ارتفاعًا من 42% خلال بداية يناير، حيث استخدمت المنازل والمباني التجارية المزيد من الغاز الطبيعي للتدفئة، كما زاد توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي والفحم لتلبية الطلب المتزايد.
ومع برودة الطقس، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي الجاف، من متوسط بلغ 104 مليارات قدم مكعبة يوميًا في بداية يناير، بنحو 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا، ليقترب من 94 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير، بحسب“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس”.
وقالت الإدارة، إن صافي السحب الأسبوعي من مخزونات الغاز الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير، بلغ 326 مليار قدم مكعبة، وهو ثالث أكبر مستوى انخفاض أسبوعي في سلسلة البيانات التي تعود إلى 7 يناير 1994، ما ساعد في تعويض تقلص الإنتاج.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818352
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