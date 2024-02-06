مسح لـالبورصة: 3 بنوك تمول تركيب الطاقة الشمسية المنزلية

تتيح بعض البنوك برامج تمويلية مُخصصة للطاقة الشمسية المنزلية، وتصل فترات سداد تلك القروض إلى 7 سنوات بحد أقصى، ويقدم بنك“اتش اس بى سى” أعلى قيمة تمويلية وتصل إلى 3 ملايين جنيه.

ويتيح بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر قرضاً شخصياً لتمويل شراء الألواح الشمسية، تمويلًا يصل إلى 100% من التكلفة الإجمالية للألواح الشمسية يبدأ من 100 ألف جنية وبحد أقصى مليون جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

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وقال عمرو الشافعى، الرئيس التنفيذى للبنك“يساهم هذا القرض فى تعزيز التزام البنك المستمر وجهوده المتواصلة فى مجال الاستدامة بالتماشى مع خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية”.

ويُقدم بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، القرض بالعملة المحلية لصالح مورد الألواح الشمسية، وتتراوح قيمة القرض بين 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، مع تغطية قيمة الألواح بشكل كال، ويتيح البنك للعملاء الحصول على قرض ثانٍ بعد سداد 12 قسطًا شهريًا.

واشترط البنك ضمن المستندات المطلوبة للحصول على القرض نسخة من عقد ملكية المنزل المستهدف لتركيب الألواح الشمسية وفاتورة بعرض السعر من المورد للألواح، وذلك من مختلف الفئات سواء الموظفين أو أصحاب الأعمال أو المهنيين.

وأتاح بنك قطر الوطنى الأهلى قرض“صديق البيئة” للأفراد والمخصص لتمويل شراء أنظمة الطاقة الشمسية ومستلزماتها، وبينها الأسطح والبطاريات، لتمكين العميل من تخفيض تكاليف الكهرباء المنزلية، بإمكانية تثبيت القسط الشهرى طوال فترة القرض.

ويتمكن عملاء تحويل الراتب وأصحاب الأعمال الحرة والموظفين من الحصول على القرض، ويتم تقسيط القرض على 7 سنوات.

وتصل قيمة القرض إلى 400 ألف جنيه بحد أقصى، ويمول القرض 80% من قيمة المنتج المستهدف.

يقدم بنك“اتش اس بى سي” تمويلا مُخصصا للسيارات الكهربائية والمنتجات الصديقة للبيئة، وبالنسبة للعملاء الذين يحولون رواتبهم إلى البنك وشركاتهم مدرجة فى القائمة المعتمدة بالبنك، تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه على فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

ويُشترط للحصول على التمويل، حد أدنى لإجمالى الدخل الشهرى الثابت 3000 جنيه.

أما عن أصحاب المهن الحرة، تبلغ أقصى قيمة تمويلية يحصل عليها العميل مليون جنيه على فترة سداد تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، ويتم السداد بأقساط شهرية ثابتة ومتساوية.