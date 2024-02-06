مسح لـالبورصة: 3 بنوك تمول تركيب الطاقة الشمسية المنزلية

(MENAFN
- Al-Borsa News) الإمارات دبى الوطنى يطرح تمويلات تبدأ من 100 ألف جنيه
تتيح بعض البنوك برامج تمويلية مُخصصة للطاقة الشمسية المنزلية، وتصل فترات سداد تلك القروض إلى 7 سنوات بحد أقصى، ويقدم بنك“اتش اس بى سى” أعلى قيمة تمويلية وتصل إلى 3 ملايين جنيه.
ويتيح بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر قرضاً شخصياً لتمويل شراء الألواح الشمسية، تمويلًا يصل إلى 100% من التكلفة الإجمالية للألواح الشمسية يبدأ من 100 ألف جنية وبحد أقصى مليون جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
موضوعات متعلقة
الطاقة الأمريكية: استهلاك الغاز الطبيعي يسجل مستوى قياسيًا جديدًا نوفاك: انخفاض الإنتاج والصادرات النفطية الروسية في 2023 أوغندا: الإعداد لتشغيل مصفاة بشراكة إماراتية لإنتاج 60 ألف برميل يوميًا
وقال عمرو الشافعى، الرئيس التنفيذى للبنك“يساهم هذا القرض فى تعزيز التزام البنك المستمر وجهوده المتواصلة فى مجال الاستدامة بالتماشى مع خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية”.
ويُقدم بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، القرض بالعملة المحلية لصالح مورد الألواح الشمسية، وتتراوح قيمة القرض بين 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، مع تغطية قيمة الألواح بشكل كال، ويتيح البنك للعملاء الحصول على قرض ثانٍ بعد سداد 12 قسطًا شهريًا. “قطر الوطنى” يُمول 80% من أنظمة الطاقة الشمسية ومستلزماتها
واشترط البنك ضمن المستندات المطلوبة للحصول على القرض نسخة من عقد ملكية المنزل المستهدف لتركيب الألواح الشمسية وفاتورة بعرض السعر من المورد للألواح، وذلك من مختلف الفئات سواء الموظفين أو أصحاب الأعمال أو المهنيين.
وأتاح بنك قطر الوطنى الأهلى قرض“صديق البيئة” للأفراد والمخصص لتمويل شراء أنظمة الطاقة الشمسية ومستلزماتها، وبينها الأسطح والبطاريات، لتمكين العميل من تخفيض تكاليف الكهرباء المنزلية، بإمكانية تثبيت القسط الشهرى طوال فترة القرض.
ويتمكن عملاء تحويل الراتب وأصحاب الأعمال الحرة والموظفين من الحصول على القرض، ويتم تقسيط القرض على 7 سنوات.
وتصل قيمة القرض إلى 400 ألف جنيه بحد أقصى، ويمول القرض 80% من قيمة المنتج المستهدف.
يقدم بنك“اتش اس بى سي” تمويلا مُخصصا للسيارات الكهربائية والمنتجات الصديقة للبيئة، وبالنسبة للعملاء الذين يحولون رواتبهم إلى البنك وشركاتهم مدرجة فى القائمة المعتمدة بالبنك، تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه على فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
ويُشترط للحصول على التمويل، حد أدنى لإجمالى الدخل الشهرى الثابت 3000 جنيه.
أما عن أصحاب المهن الحرة، تبلغ أقصى قيمة تمويلية يحصل عليها العميل مليون جنيه على فترة سداد تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، ويتم السداد بأقساط شهرية ثابتة ومتساوية.
MENAFN06022024000202011048ID1107818351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.