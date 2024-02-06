تراجعات كبيرة فى أسعار الذرة وفول الصويا

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدماصى: 3500 جنيه هبوطًا فى خام الذرة الصفراء و9 آلاف فى فول الصويا
تراجعت أسعار خامات الأعلاف والدواجن منذ بداية الأسبوع مع تراجع الدولار فى السوق الموازى خلال الأيام الماضية.
وقال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن خامات الأعلاف من المقرر أن تشهد تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الجارى بسبب الهبوط المفاجئ للدولار الموازى.
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وأضاف الدماصى، أن الذرة البرازيلى والأرجنتينى هبطت بنحو 3500 جنيه خلال 4 أيام لتسجل الثلاثاء نحو 17 ألف جنيه للطن الواحد وسجل الأوكرانى نحو 16 ألف جنيه كما هبطت فول الصويا بنحو 9 الاف جنيه فى نفس المدة لتسجل الصويا الـ 46% نحو 36.5 ألف جنيه للطن الواحد والصويا الـ 44% بنحو 35.5 ألف جنيه للطن الواحد أيضا
وأوضح أن سعر طن العلف سجل متوسط نحو 30 ألف جنيه فى السوق المحلى، مؤكدا على ضرورة نزول أسعار الخامات بشكل أكبر من ذلك خاصة أنه يوجد كساد وركود فى الطلب على الأعلاف بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات لضعف الإفراجات الجمركية والسوق الموازي.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف ساهم فى زيادة أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية بسبب تكاليف التشغيل التى تبدأ من سعر الكتكوت مرورا بأسعار خامات الأعلاف نهاية بالأمصال واللقاحات والتطعيمات والتدفئة منوها إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تضيف زيادة على سعر المنتج النهائى.
وقال محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن رفع أسعار الفائدة ساهم فى هبوط أسعار الخامات لأنه يؤدى لكبح التضخم وامتصاص السيولة من الأسواق.
وأوضح أن أسعار خامات الأعلاف شهدت هبوطا بنحو 3400 جنيه فى الذرة البرازيلى والأرجنتينى والأوكرانى خلال 5 أيام، بينما انخفضت الصويا بنحو 10 آلاف جنيه خلال بنفس المدة لتسجل الذرة الصفراء الأرجنتينى والبرازيلى بنحو 16.8 ألف جنيه، كما سجلت الأوكرانى 15.8 ألف جنيه.
وأشار إلى أن أسعار فول الصويا الـ 44% سجلت نحو 35.5 ألف جنيه للطن الواحد كما سجلت الـ 46% بنحو36.3 ألف جنيه موضحا أنه فى حال استمرار هبوط أسعار الخامات والدولار الموازى فمن المتوقع هبوط أسعار العلف بنحو ألف جنيه فى الطن الواحد.
ولفت إلى أن سعر البادى السوبر الـ 23% سجل اليوم الثلاثاء نحو 30 ألف جنيه والنامى السوبر الـ21% نحو 29.9 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 29.8 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 29.6 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 29.5 ألف جنيه.
وقال إن أسعار الدواجن ارتفعت لزيادة الطلب وانخفاض المعروض وانسحاب بعضا من صغار المربين من إدخال دورات جديدة بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات لتجنبهم مخاطر الخسائر والتحوط ضد المستجدات المفاجئة التى تكبدهم العديد من الخسائر.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات كبيرة خلال شهر رمضان بسبب تأثير خروج بعض صغار المربين من المنظومة مؤكدًا على أن العرض سيشهد تراجعا بنسبة 20%، خاصة أن شهر رمضان يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين لانخفاض أسعار الدواجن البيضاء مقارنة باللحوم الحمراء.
من جانبه قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الدواجن انخفضت اليوم من 95 جنيها للكيلو إلى 89 جنيها أرض المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 95 بدلا 105 جنيهات، بينما استقر سعر البيض ليتراوح بين 155 و160 جنيها للمستهلك مقابل 145 جنيها الأسبوع الماضى.
أشار السيد إلى ان المتغيرات السريعة فى الأسعار أثرت على المعروض من الدواجن بجانب ارتفاع التكاليف على المربين حاليا وخاصة التدفئة موضحا أن خروج نحو 30% من منظومة المربين سيظهر تأثيره خلال الفترة المقبلة، خاصة فى شهر رمضان مع زيادة الطلب.
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