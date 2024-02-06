تراجعات كبيرة فى أسعار الذرة وفول الصويا

تراجعت أسعار خامات الأعلاف والدواجن منذ بداية الأسبوع مع تراجع الدولار فى السوق الموازى خلال الأيام الماضية.

وقال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن خامات الأعلاف من المقرر أن تشهد تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الجارى بسبب الهبوط المفاجئ للدولار الموازى.

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وأضاف الدماصى، أن الذرة البرازيلى والأرجنتينى هبطت بنحو 3500 جنيه خلال 4 أيام لتسجل الثلاثاء نحو 17 ألف جنيه للطن الواحد وسجل الأوكرانى نحو 16 ألف جنيه كما هبطت فول الصويا بنحو 9 الاف جنيه فى نفس المدة لتسجل الصويا الـ 46% نحو 36.5 ألف جنيه للطن الواحد والصويا الـ 44% بنحو 35.5 ألف جنيه للطن الواحد أيضا

وأوضح أن سعر طن العلف سجل متوسط نحو 30 ألف جنيه فى السوق المحلى، مؤكدا على ضرورة نزول أسعار الخامات بشكل أكبر من ذلك خاصة أنه يوجد كساد وركود فى الطلب على الأعلاف بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات لضعف الإفراجات الجمركية والسوق الموازي.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف ساهم فى زيادة أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية بسبب تكاليف التشغيل التى تبدأ من سعر الكتكوت مرورا بأسعار خامات الأعلاف نهاية بالأمصال واللقاحات والتطعيمات والتدفئة منوها إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تضيف زيادة على سعر المنتج النهائى.

وقال محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن رفع أسعار الفائدة ساهم فى هبوط أسعار الخامات لأنه يؤدى لكبح التضخم وامتصاص السيولة من الأسواق.

وأوضح أن أسعار خامات الأعلاف شهدت هبوطا بنحو 3400 جنيه فى الذرة البرازيلى والأرجنتينى والأوكرانى خلال 5 أيام، بينما انخفضت الصويا بنحو 10 آلاف جنيه خلال بنفس المدة لتسجل الذرة الصفراء الأرجنتينى والبرازيلى بنحو 16.8 ألف جنيه، كما سجلت الأوكرانى 15.8 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أسعار فول الصويا الـ 44% سجلت نحو 35.5 ألف جنيه للطن الواحد كما سجلت الـ 46% بنحو36.3 ألف جنيه موضحا أنه فى حال استمرار هبوط أسعار الخامات والدولار الموازى فمن المتوقع هبوط أسعار العلف بنحو ألف جنيه فى الطن الواحد.

ولفت إلى أن سعر البادى السوبر الـ 23% سجل اليوم الثلاثاء نحو 30 ألف جنيه والنامى السوبر الـ21% نحو 29.9 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 29.8 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 29.6 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 29.5 ألف جنيه.

وقال إن أسعار الدواجن ارتفعت لزيادة الطلب وانخفاض المعروض وانسحاب بعضا من صغار المربين من إدخال دورات جديدة بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات لتجنبهم مخاطر الخسائر والتحوط ضد المستجدات المفاجئة التى تكبدهم العديد من الخسائر.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات كبيرة خلال شهر رمضان بسبب تأثير خروج بعض صغار المربين من المنظومة مؤكدًا على أن العرض سيشهد تراجعا بنسبة 20%، خاصة أن شهر رمضان يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين لانخفاض أسعار الدواجن البيضاء مقارنة باللحوم الحمراء.

من جانبه قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الدواجن انخفضت اليوم من 95 جنيها للكيلو إلى 89 جنيها أرض المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 95 بدلا 105 جنيهات، بينما استقر سعر البيض ليتراوح بين 155 و160 جنيها للمستهلك مقابل 145 جنيها الأسبوع الماضى.

أشار السيد إلى ان المتغيرات السريعة فى الأسعار أثرت على المعروض من الدواجن بجانب ارتفاع التكاليف على المربين حاليا وخاصة التدفئة موضحا أن خروج نحو 30% من منظومة المربين سيظهر تأثيره خلال الفترة المقبلة، خاصة فى شهر رمضان مع زيادة الطلب.