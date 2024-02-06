بنك فيصل يعتزم إنشاء أنظمة رقمية متكاملة للتمويل المستدام

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرح منتجات خضراء وتدريب الموظفين محليا ودوليا
يعتزم بنك فيصل الإسلامى إنشاء وتطوير أنظمة معلومات متكاملة حول التمويل المستدام، بحسب التقرير الحوكمة الصادر عن البنك للبورصة المصرية.
ويستهدف البنك تمويل مصروفات التعليم والوحدات السكنية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية ذات الصلة بالصحة العامة واحتياجات ذوى الهمم، والمشروعات القومية مثل حفر وتمهيد الترع.
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ودشن البنك إدارة للاستدامة خلال 2023، وقام بهيكلة الإدارة من خلال دمج جميع أنشطة الاستدامة والتمويل المستدام لتطوير الركائز المؤسسية للتمويل المستدام فى البنك،
وأوضح البنك، أن إدارة الاستدامة تتبع الرئيس التنفيذى بتفويض من مجلس الإدارة لتحقيق عمليات التنسيق والمتابعة لدمج ممارسات الاستدامة داخل أنشطة وسياسات وعمليات البنك.
وتختص إدارة الاستدامة، بدراسة الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك التشغيلية، تعزيز الأثر البيئى والاجتماعى الإيجابي، وتتابع الإدارة الجديدة تنفيذ المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة عن البنك المركزى.
وتعمل على استحداث منتجات وخدمات استدامة جديدة والتوسع فى تقديم الخدمات المالية الالكترونية والرقمية ومتابعة المحفظة الائتمانية والاستثمارية للبنك، إلى جانب التواصل مع الإدارات والقطاعات المعنية بشأن تطوير المنتجات القائمة.
وبالنسبة للإجراءات التنفيذية وسياسة التمويل المستدام، تستهدف إدارة الاستدامة توحيد التوجهات وضمان توافقها مع الأهداف العامة للبنك فيما يتعلق بالتمويل المستدام لتشجيع المنتجات الخضراء.
ويعمل البنك على تعزيز قدرات العاملين فيما يخص الاستدامة، من خلال خطط تدريبية ومشاركة في البرامج الخارجية المتعلقة بالاستدامة، وإعداد برامج تدريبية بالشراكة مع المؤسسات المعترف بها في مجال التمويل المستدام، والتعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي والجهات التدريبية داخليا، لتزويد الإدارات المعنية بالمهارات المطلوبة لممارسة التمويل المستدام، خاصة موظفى البنك فى مجال التوظيف وإدارة المخاطر.
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