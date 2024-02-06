بنك فيصل يعتزم إنشاء أنظمة رقمية متكاملة للتمويل المستدام

يعتزم بنك فيصل الإسلامى إنشاء وتطوير أنظمة معلومات متكاملة حول التمويل المستدام، بحسب التقرير الحوكمة الصادر عن البنك للبورصة المصرية.

ويستهدف البنك تمويل مصروفات التعليم والوحدات السكنية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية ذات الصلة بالصحة العامة واحتياجات ذوى الهمم، والمشروعات القومية مثل حفر وتمهيد الترع.

موضوعاتالدولار يلامس 57 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم الثلاثاء “المركزي”: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار يناير الماضي الدولار يتماسك عند مستويات بين 55 و56 جنيه بالسوق الموازية اليوم

ودشن البنك إدارة للاستدامة خلال 2023، وقام بهيكلة الإدارة من خلال دمج جميع أنشطة الاستدامة والتمويل المستدام لتطوير الركائز المؤسسية للتمويل المستدام فى البنك،

وأوضح البنك، أن إدارة الاستدامة تتبع الرئيس التنفيذى بتفويض من مجلس الإدارة لتحقيق عمليات التنسيق والمتابعة لدمج ممارسات الاستدامة داخل أنشطة وسياسات وعمليات البنك.

وتختص إدارة الاستدامة، بدراسة الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك التشغيلية، تعزيز الأثر البيئى والاجتماعى الإيجابي، وتتابع الإدارة الجديدة تنفيذ المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة عن البنك المركزى.

وتعمل على استحداث منتجات وخدمات استدامة جديدة والتوسع فى تقديم الخدمات المالية الالكترونية والرقمية ومتابعة المحفظة الائتمانية والاستثمارية للبنك، إلى جانب التواصل مع الإدارات والقطاعات المعنية بشأن تطوير المنتجات القائمة.

وبالنسبة للإجراءات التنفيذية وسياسة التمويل المستدام، تستهدف إدارة الاستدامة توحيد التوجهات وضمان توافقها مع الأهداف العامة للبنك فيما يتعلق بالتمويل المستدام لتشجيع المنتجات الخضراء.

ويعمل البنك على تعزيز قدرات العاملين فيما يخص الاستدامة، من خلال خطط تدريبية ومشاركة في البرامج الخارجية المتعلقة بالاستدامة، وإعداد برامج تدريبية بالشراكة مع المؤسسات المعترف بها في مجال التمويل المستدام، والتعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي والجهات التدريبية داخليا، لتزويد الإدارات المعنية بالمهارات المطلوبة لممارسة التمويل المستدام، خاصة موظفى البنك فى مجال التوظيف وإدارة المخاطر.



