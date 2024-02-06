الضغوط البيعية تعيد البورصة للهبوط 1.4% بمنتصف الأسبوع

أدت الضغوط البيعية التى قادتها مؤسسات مالية عربية وأجنبية، إلى دفع مؤشرات البورصة نحو الهبوط، فيما توقع محللون محاولة السوق للتماسك أعلى مستويات الدعم ليحاول الارتداد مرة أخرى.

انخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 1.4% لينخفض إلى مستوى 27270 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 6759.11 نقطة.

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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1% إلى مستوى 9486.94 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.87%، ليستقر عند مستوى 33777.1 نقطة.

ذكر محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن إشارات الضعف فى السوق مستمرة مع استكمال التصحيح الهابط، الذى تلى تحقيق السوق لقمة جديدة عند 30700 نقطة.

أوضح أنه حال الارتداد أعلى مستوى 28500 نقطة، ستكون أول إشارة إيجابية لأداء السوق مستقبلاً.

أضاف أن الاتجاه العام مازال صاعدًا على المدى المتوسط والطويل، كما سيواجه المؤشر الرئيسى مستوى دعم عند 26500 نقطة، من المتوقع أن تظهر قوى شرائية منه حال الوصول إليه قريبًا.

أوضح أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدأ ظهور عليه بعض الإشارات السلبية، عقب إغلاقه عند أدنى مستوى له بجلسة منتصف الأسبوع، عند 6759 نقطة وأصبح مستوى 6600 نقطة أول مستوى دعم يختبرها فى إطار التصحيح الهابط الذى بدأه أمس.

وشهد السوق قيم تداولات 7.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 201.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 59 سهما وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“ايكون” بنسبة 20%، وسهم طلعت مصطفى القابضة بنسبة 18.9%.

وتراجعت أسعار 106 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“أودن للاستثمارات” بنسبة 10.02% و”أيه تى ليس” بنحو 10%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهما، وسجل رأس المال السوقى تراجعًا 1.7% إلى 1.9 تريليون جنيه.

رجح حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية، أن يشهد المؤشر الرئيسى استقرارًا أعلى مستوى الدعم الرئيسى 27000 نقطة، على أن يرتد منها مدعومًا بانتهاء عمليات التصحيح وجنى الأرباح.

أوضح أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان يشهد أداء متباين، لكنه أنهى الجلسة على تراجع ليختبر مستوى الدعم الرئيسى 6700 نقطة ثم سيعاود الصعود مرة أخرى مدعومًا بارتداد أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 26.2 مليون جنيه، و288.09 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.6% و4.45% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 314.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.49%.

ونفذ الأفراد 71.72% من التعاملات، واتجه المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 248.1 مليون جنيه و11.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 7.4 مليون جنيه.

فيما اقتنصت المؤسسات 28.27% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافى تعاملات 66.18 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 38.002 مليون جنيه، و280.6 مليون جنيه على الترتيب.