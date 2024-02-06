الضغوط البيعية تعيد البورصة للهبوط 1.4% بمنتصف الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: إشارات سلبية بدأت الظهور على أداء مؤشر EGX70 EWI
أدت الضغوط البيعية التى قادتها مؤسسات مالية عربية وأجنبية، إلى دفع مؤشرات البورصة نحو الهبوط، فيما توقع محللون محاولة السوق للتماسك أعلى مستويات الدعم ليحاول الارتداد مرة أخرى.
انخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 1.4% لينخفض إلى مستوى 27270 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 6759.11 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1% إلى مستوى 9486.94 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.87%، ليستقر عند مستوى 33777.1 نقطة.
ذكر محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن إشارات الضعف فى السوق مستمرة مع استكمال التصحيح الهابط، الذى تلى تحقيق السوق لقمة جديدة عند 30700 نقطة.
أوضح أنه حال الارتداد أعلى مستوى 28500 نقطة، ستكون أول إشارة إيجابية لأداء السوق مستقبلاً.
أضاف أن الاتجاه العام مازال صاعدًا على المدى المتوسط والطويل، كما سيواجه المؤشر الرئيسى مستوى دعم عند 26500 نقطة، من المتوقع أن تظهر قوى شرائية منه حال الوصول إليه قريبًا.
أوضح أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدأ ظهور عليه بعض الإشارات السلبية، عقب إغلاقه عند أدنى مستوى له بجلسة منتصف الأسبوع، عند 6759 نقطة وأصبح مستوى 6600 نقطة أول مستوى دعم يختبرها فى إطار التصحيح الهابط الذى بدأه أمس.
وشهد السوق قيم تداولات 7.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 201.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 59 سهما وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“ايكون” بنسبة 20%، وسهم طلعت مصطفى القابضة بنسبة 18.9%.
وتراجعت أسعار 106 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“أودن للاستثمارات” بنسبة 10.02% و”أيه تى ليس” بنحو 10%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهما، وسجل رأس المال السوقى تراجعًا 1.7% إلى 1.9 تريليون جنيه. عيد: المؤشر الرئيسى سيتماسك أعلى مستوى 27 ألف نقطة
رجح حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية، أن يشهد المؤشر الرئيسى استقرارًا أعلى مستوى الدعم الرئيسى 27000 نقطة، على أن يرتد منها مدعومًا بانتهاء عمليات التصحيح وجنى الأرباح.
أوضح أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان يشهد أداء متباين، لكنه أنهى الجلسة على تراجع ليختبر مستوى الدعم الرئيسى 6700 نقطة ثم سيعاود الصعود مرة أخرى مدعومًا بارتداد أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 26.2 مليون جنيه، و288.09 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.6% و4.45% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 314.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.49%.
ونفذ الأفراد 71.72% من التعاملات، واتجه المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 248.1 مليون جنيه و11.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 7.4 مليون جنيه.
فيما اقتنصت المؤسسات 28.27% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافى تعاملات 66.18 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 38.002 مليون جنيه، و280.6 مليون جنيه على الترتيب.
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