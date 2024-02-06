الفيدرالي في نيويورك: ارتفاع ديون الأسر الأمريكية إلى 17.5 تريليون دولار نهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“أداني” تخطط لطرح سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا 11.1 نقطة احتيال بتقنية التزييف العميق يكلف شركة عالمية 26 مليون دولار

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن إجمالي ديون الأسر في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 212 مليار دولار ليصل إلى 17.5 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2023.

وبحسب تقرير ديون الأسر الفصلي، زادت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 50 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار، فيما ارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 112 مليار دولار إلى 12.25 تريليون دولار.

وأظهر التقرير المنشور الثلاثاء، أن أرصدة قروض السيارات ارتفعت بمقدار 12 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 إلى 1.61 تريليون دولار، لتواصل المسار التصاعدي الذي شوهد منذ عام 2011.

وخلال الربع الرابع، ارتفعت الأرصدة الأخرى، والتي تشمل بطاقات التجزئة والقروض الاستهلاكية الأخرى، بمقدار 25 مليار دولار، وسجلت أرصدة القروض الطلابية زيادة قدرها مليارا دولار لتصل إلى 1.6 تريليون دولار.

وبحسب تدوينة مصاحبة للتقرير، أشار البنك إلى أن معدلات التأخر في السداد ارتفعت من مستويات منخفضة للغاية في عام 2021، على سبيل المثال، في حالة قروض السيارات، أصبحت معدلات التأخر في السداد حاليًا أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

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