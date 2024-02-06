الفيدرالي في نيويورك: ارتفاع ديون الأسر الأمريكية إلى 17.5 تريليون دولار نهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
“أداني” تخطط لطرح سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا 11.1 نقطة احتيال بتقنية التزييف العميق يكلف شركة عالمية 26 مليون دولار
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن إجمالي ديون الأسر في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 212 مليار دولار ليصل إلى 17.5 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2023.
وبحسب تقرير ديون الأسر الفصلي، زادت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 50 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار، فيما ارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 112 مليار دولار إلى 12.25 تريليون دولار.
وأظهر التقرير المنشور الثلاثاء، أن أرصدة قروض السيارات ارتفعت بمقدار 12 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 إلى 1.61 تريليون دولار، لتواصل المسار التصاعدي الذي شوهد منذ عام 2011.
وخلال الربع الرابع، ارتفعت الأرصدة الأخرى، والتي تشمل بطاقات التجزئة والقروض الاستهلاكية الأخرى، بمقدار 25 مليار دولار، وسجلت أرصدة القروض الطلابية زيادة قدرها مليارا دولار لتصل إلى 1.6 تريليون دولار.
وبحسب تدوينة مصاحبة للتقرير، أشار البنك إلى أن معدلات التأخر في السداد ارتفعت من مستويات منخفضة للغاية في عام 2021، على سبيل المثال، في حالة قروض السيارات، أصبحت معدلات التأخر في السداد حاليًا أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.