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محكمة أمريكية: ترامب لا يتمتع بحصانة رئاسية ويمكن التحقيق معه جنائيًا

2/6/2024 2:22:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات دبي: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار بايدن بوقف صادرات الغاز

قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية الثلاثاء، بعدم تمتع الرئيس السابق“دونالد ترامب” بالحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية بتهم جنائية تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وكتبت لجنة من ثلاثة قضاة استئناف في القرار الذي صدر بالإجماع:“فيما يتعلق بهذه القضية الجنائية، أصبح“الرئيس السابق ترامب”،“المواطن ترامب”، وله أدوات الدفاع التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر”.

وجاء في الحكم المؤلف من 57 صفحة الثلاثاء، أن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية، ومن المتوقع أن يطلب“ترامب” من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.

ويدور هذا الخلاف القانوني حول مطالبة“ترامب” بالحصانة في قضية التدخل الجنائي في الانتخابات التي ينظرها المحامي الخاص“جاك سميث” في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة.

ويواجه“ترامب” في هذه القضية أربع تهم بارتكاب جرائم، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، لكنه أقر بأنه غير مذنب.

المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107818345

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