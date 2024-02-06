تراجع معظم بورصات الخليج ومؤشر السعودية يغرد خارج السرب

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات دبي: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار بايدن بوقف صادرات الغاز

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، غير أن المؤشر السعودي عوض خسائره المبكرة وأغلق على ارتفاع.

ويواصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سعيه للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

وتواصل الولايات المتحدة حملتها على الحوثيين في اليمن، والذين عرقلت هجماتهم على سفن شحن في البحر الأحمر طرق تجارة النفط العالمية.

وانخفض مؤشر دبي 1.8%، متأثرا بتراجع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية 4.4%، وهبوط سهم الخليج للملاحة القابضة 9.9%.

وقال جوزف ضاهرية، المدير الإداري في شركة تيكميل، إن بورصة دبي كانت الأكثر تراجعا في المنطقة، متأثرة بالمخاوف الناجمة عن التوتر الجيوسياسي، خاصة وأن السوق لا تزال في اتجاه صعودي بشكل عام.

وأضاف“قد تظل السوق معرضة للهبوط إذا تصاعد التوتر في المنطقة غير أن الأساسيات المحلية القوية ربما تساعدها على الصعود”.

وتراجع مؤشر أبوظبي 1%، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 1%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4%، بفضل ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.8%، وصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.4%.

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