تراجع معظم بورصات الخليج ومؤشر السعودية يغرد خارج السرب

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، غير أن المؤشر السعودي عوض خسائره المبكرة وأغلق على ارتفاع.
ويواصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سعيه للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.
وتواصل الولايات المتحدة حملتها على الحوثيين في اليمن، والذين عرقلت هجماتهم على سفن شحن في البحر الأحمر طرق تجارة النفط العالمية.
وانخفض مؤشر دبي 1.8%، متأثرا بتراجع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية 4.4%، وهبوط سهم الخليج للملاحة القابضة 9.9%.
وقال جوزف ضاهرية، المدير الإداري في شركة تيكميل، إن بورصة دبي كانت الأكثر تراجعا في المنطقة، متأثرة بالمخاوف الناجمة عن التوتر الجيوسياسي، خاصة وأن السوق لا تزال في اتجاه صعودي بشكل عام.
وأضاف“قد تظل السوق معرضة للهبوط إذا تصاعد التوتر في المنطقة غير أن الأساسيات المحلية القوية ربما تساعدها على الصعود”.
وتراجع مؤشر أبوظبي 1%، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 1%.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4%، بفضل ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.8%، وصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.4%.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818344
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