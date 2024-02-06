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النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر 21 مليار دولار تمويلات“الإسلامي للتنمية” لتنفيذ 382 مشروعًا بمصر مدبولى: إجراءات لضخ سيولة كبيرة بسوق النقد الأجنبي لحل نقص وارتفاع بعض أسعار السلع رئيس الوزراء يناقش مع“البنك الدولى” دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 30 مليون دولار فى يناير

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

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MENAFN - Al-Borsa News) وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.9% عند 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7638 نقطة، وزادت قيمة مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.75%" />







الثلاثاء, فبراير 6, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى مؤشر داكس الألماني يحقق خامس إغلاق قياسي له منذ بداية العام كتب : البورصة خاص الثلاثاء 6 فبراير 2024

الأسهم الأوروبية

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عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسة الثلاثاء، مع تراجع عوائد الديون السيادية، في ظل تقييم بيانات أظهرت تأثر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وبريطانيا بتشديد السياسة النقدية، ما عزز توقعات خفض الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% إلى 486.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 6 يناير 2022 (488.16 نقطة)، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع المرافق.

وصعد مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.9% عند 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7638 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند خامس إغلاق قياسي له منذ بداية عام 2024، والذي بلغ 17033 نقطة.

وأوضحت بيانات اقتصادية، ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 8.9% في ديسمبر مقارنة باستقرارها دون تغيير في الشهر السابق، وخلافًا للتوقعات بانخفاضها بنسبة 0.1%، وجاء ذلك بدعم طلبيات الطائرات، فضلًا عن المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات الكهربائية.

وفي حين انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال شهر ديسمبر، تباطأ النمو في إنفاق التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر يناير، حيث زادت قيمة مبيعات التجزئة بمعدل سنوي قدره 1.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاع 1.7% في ديسمبر.