مؤشر داكس الألماني يحقق خامس إغلاق قياسي له منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.9% عند 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7638 نقطة، وزادت قيمة مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.75%" />
الثلاثاء, فبراير 6, 2024
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السيارات اتصالات وتكنولوجيا منوعات أسواق مالتيميديا اقتصاد عالمى النقل والملاحة استثمار وأعمال الطاقة اقتصاد أخضر مقالات الرأي اقتصاد مصر عقارات المسؤولية المجتمعية بنوك بورصة وشركات آخر الأخبار اقتصاد مصر 21 مليار دولار تمويلات“الإسلامي للتنمية” لتنفيذ 382 مشروعًا بمصر مدبولى: إجراءات لضخ سيولة كبيرة بسوق النقد الأجنبي لحل نقص وارتفاع بعض أسعار السلع رئيس الوزراء يناقش مع“البنك الدولى” دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 30 مليون دولار فى يناير بورصة وشركات بنوك استثمار وأعمال عقارات اقتصاد أخضر
لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج
لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى مؤشر داكس الألماني يحقق خامس إغلاق قياسي له منذ بداية العام كتب : البورصة خاص الثلاثاء 6 فبراير 2024
الأسهم الأوروبية
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عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسة الثلاثاء، مع تراجع عوائد الديون السيادية، في ظل تقييم بيانات أظهرت تأثر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وبريطانيا بتشديد السياسة النقدية، ما عزز توقعات خفض الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% إلى 486.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 6 يناير 2022 (488.16 نقطة)، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع المرافق.
وصعد مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.9% عند 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7638 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند خامس إغلاق قياسي له منذ بداية عام 2024، والذي بلغ 17033 نقطة.
وأوضحت بيانات اقتصادية، ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 8.9% في ديسمبر مقارنة باستقرارها دون تغيير في الشهر السابق، وخلافًا للتوقعات بانخفاضها بنسبة 0.1%، وجاء ذلك بدعم طلبيات الطائرات، فضلًا عن المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات الكهربائية.
وفي حين انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال شهر ديسمبر، تباطأ النمو في إنفاق التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر يناير، حيث زادت قيمة مبيعات التجزئة بمعدل سنوي قدره 1.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاع 1.7% في ديسمبر.
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