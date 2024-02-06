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مؤشر داكس الألماني يحقق خامس إغلاق قياسي له منذ بداية العام

2/6/2024 2:22:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.9% عند 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7638 نقطة، وزادت قيمة مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.75%" />





الثلاثاء, فبراير 6, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى مؤشر داكس الألماني يحقق خامس إغلاق قياسي له منذ بداية العام كتب : البورصة خاص الثلاثاء 6 فبراير 2024

الأسهم الأوروبية

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عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها في ختام جلسة الثلاثاء، مع تراجع عوائد الديون السيادية، في ظل تقييم بيانات أظهرت تأثر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وبريطانيا بتشديد السياسة النقدية، ما عزز توقعات خفض الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% إلى 486.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 6 يناير 2022 (488.16 نقطة)، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع المرافق.

وصعد مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.9% عند 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7638 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند خامس إغلاق قياسي له منذ بداية عام 2024، والذي بلغ 17033 نقطة.

وأوضحت بيانات اقتصادية، ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 8.9% في ديسمبر مقارنة باستقرارها دون تغيير في الشهر السابق، وخلافًا للتوقعات بانخفاضها بنسبة 0.1%، وجاء ذلك بدعم طلبيات الطائرات، فضلًا عن المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات الكهربائية.

وفي حين انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال شهر ديسمبر، تباطأ النمو في إنفاق التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر يناير، حيث زادت قيمة مبيعات التجزئة بمعدل سنوي قدره 1.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاع 1.7% في ديسمبر.

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