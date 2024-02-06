ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 13.72 نقطة ما نسبته 0.14% ليصل إلى 9901.23 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 101 مليون و215 ألفا و145 سهما بقيمة 329 مليونا و676 ألفا 727.923 ريال، نتيجة تنفيذ 14778 صفقة في جميع القطاعات.
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وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 577 مليارا و692 مليونا و719 ألفا و533.480 ريال، مقابل 575 مليارا و496 مليونا و616 ألفا و699.670 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818342
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