Tuesday, 06 February 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

2/6/2024 2:22:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 13.72 نقطة ما نسبته 0.14% ليصل إلى 9901.23 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 101 مليون و215 ألفا و145 سهما بقيمة 329 مليونا و676 ألفا 727.923 ريال، نتيجة تنفيذ 14778 صفقة في جميع القطاعات.

موضوعات متعلقة الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات دبي: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار بايدن بوقف صادرات الغاز

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 577 مليارا و692 مليونا و719 ألفا و533.480 ريال، مقابل 575 مليارا و496 مليونا و616 ألفا و699.670 ريال، في الجلسة السابقة.

المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107818342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث