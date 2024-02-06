ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 13.72 نقطة ما نسبته 0.14% ليصل إلى 9901.23 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 101 مليون و215 ألفا و145 سهما بقيمة 329 مليونا و676 ألفا 727.923 ريال، نتيجة تنفيذ 14778 صفقة في جميع القطاعات.

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وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 577 مليارا و692 مليونا و719 ألفا و533.480 ريال، مقابل 575 مليارا و496 مليونا و616 ألفا و699.670 ريال، في الجلسة السابقة.

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