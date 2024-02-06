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محمد بن راشد: تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصلت إلى 2 تريليون درهم

2/6/2024 2:22:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات دبي: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار بايدن بوقف صادرات الغاز

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن تجارة دبي الخارجية غير النفطية، وصلت إلى 2 تريليون درهم، قبل حلول الموعد المستهدف وهو عام 2025.

وقال الشيخ محمد في تغريدة:“في 2020 وقبل أزمة كوفيد .. أعلنا من مجلس دبي هدفًا لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 ... ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية ... علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف .. أطلقنا العديد من المبادرات وطوّرنا السياسات وغيّرنا وسهّلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين ... واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمد الله وتوفيقه.

في دبي نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول”.

المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107818341

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