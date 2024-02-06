محمد بن راشد: تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصلت إلى 2 تريليون درهم

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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن تجارة دبي الخارجية غير النفطية، وصلت إلى 2 تريليون درهم، قبل حلول الموعد المستهدف وهو عام 2025.
وقال الشيخ محمد في تغريدة:“في 2020 وقبل أزمة كوفيد .. أعلنا من مجلس دبي هدفًا لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 ... ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية ... علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف .. أطلقنا العديد من المبادرات وطوّرنا السياسات وغيّرنا وسهّلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين ... واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمد الله وتوفيقه.
في دبي نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول”.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818341
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