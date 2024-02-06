مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار بايدن بوقف صادرات الغاز

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عقدت لجنة فرعية بمجلس النواب جلسة استماع بشأن وقف الرئيس“جو بايدن” الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، التي يرأسها السيناتور“جو مانشين”، جلسة استماع يوم الخميس مع نائب وزير الطاقة الأمريكي“ديفيد تورك”.
وضمت جلسة الاستماع للجنة الفرعية للطاقة والمناخ بمجلس النواب، كلاًّ من“توبي رايس”، الرئيس التنفيذي لشركة“إي كيو تي” – أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة – و”جيليان جيانيتي”، المحامية في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية والذي أشاد بخطوة“بايدن”.
وقدم النائب الجمهوري“أوجست بفلوجر” هذا الشهر تشريعًا من شأنه أن يجرد وزارة الطاقة من صلاحياتها في الموافقة على الصادرات، مما يترك للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، السلطة الوحيدة لعملية الموافقة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بحسب“رويترز”.
وفي حين يزعم بعض المشرعين أن التوقف المؤقت سيضر بأمن الطاقة لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها، يضغط أنصار البيئة، وهم جزء مهم من قاعدة“بايدن”، على إدارة البيت الأبيض لإبطاء الموافقات على مشاريع الوقود الأحفوري بسبب مخاوف المناخ.
يأتي هذا بعد أن أوقف“بايدن”، الموافقات على الصادرات الجديدة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال إلى أجل غير مسمى، حتى تتمكن إدارته من إلقاء“نظرة فاحصة” على الآثار البيئية والاقتصادية لزيادة الشحنات.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818340
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