مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار بايدن بوقف صادرات الغاز

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عقدت لجنة فرعية بمجلس النواب جلسة استماع بشأن وقف الرئيس“جو بايدن” الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، التي يرأسها السيناتور“جو مانشين”، جلسة استماع يوم الخميس مع نائب وزير الطاقة الأمريكي“ديفيد تورك”.

وضمت جلسة الاستماع للجنة الفرعية للطاقة والمناخ بمجلس النواب، كلاًّ من“توبي رايس”، الرئيس التنفيذي لشركة“إي كيو تي” – أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة – و”جيليان جيانيتي”، المحامية في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية والذي أشاد بخطوة“بايدن”.

وقدم النائب الجمهوري“أوجست بفلوجر” هذا الشهر تشريعًا من شأنه أن يجرد وزارة الطاقة من صلاحياتها في الموافقة على الصادرات، مما يترك للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، السلطة الوحيدة لعملية الموافقة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بحسب“رويترز”.

وفي حين يزعم بعض المشرعين أن التوقف المؤقت سيضر بأمن الطاقة لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها، يضغط أنصار البيئة، وهم جزء مهم من قاعدة“بايدن”، على إدارة البيت الأبيض لإبطاء الموافقات على مشاريع الوقود الأحفوري بسبب مخاوف المناخ.

يأتي هذا بعد أن أوقف“بايدن”، الموافقات على الصادرات الجديدة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال إلى أجل غير مسمى، حتى تتمكن إدارته من إلقاء“نظرة فاحصة” على الآثار البيئية والاقتصادية لزيادة الشحنات.

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