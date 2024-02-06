دبي: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 1.6 مليار درهم.
وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 562 مبايعة بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار درهم، كالآتي:
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وبحسب بيان للدائرة، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 12.28 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 25.34 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 94.22 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11.2 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، وأخيرا مبايعة بقيمة 10.8 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 106.52 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 59.54 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 262.2 مليون درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 13.19 مليون درهم و113 رهن فلل وشقق بقيمة 248.98 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 52.96 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 29.75 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 38 هبة بقيمة 184.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 89.04 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 20.3 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818339
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