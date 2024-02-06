دبي: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 562 مبايعة بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار درهم، كالآتي:

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وبحسب بيان للدائرة، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 12.28 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 25.34 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 94.22 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11.2 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، وأخيرا مبايعة بقيمة 10.8 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 106.52 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 59.54 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 262.2 مليون درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 13.19 مليون درهم و113 رهن فلل وشقق بقيمة 248.98 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 52.96 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 29.75 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 38 هبة بقيمة 184.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 89.04 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 20.3 مليون درهم.

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