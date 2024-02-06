اختفاء 35 طرازاً من سوق السيارات مع بداية 2024

شهد سوق السيارات فى مصر غياب نحو 35 طرازاً مع بداية العام الجديد 2024، بحسب القوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات والموزعين المعتمدين، والذين أكدوا عدم إتاحة عدد كبير من الطرازات خلال الفترة الحالية.

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العديد من الطرازات لم يتم توفيرها مثل طرازات“هيونداى” بنحو 8 طرازات وهى إلنترا CN7، i10، i20، كريتا، توسان، اكسنت HCI، بايون، النترا HD.

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أشار ((زيتون)) إلى أن واردات السيارات الملاكى تامة الصنع، خلال شهر نوفمبر 2023، سجلت ارتفاعُا لتصل 223.4 إلى مليون دولار، مقابل 107.3 مليون دولار فى نوفمبر 2022، الا انه مازال أعداد السيارات المستوردة تسجل تراجعًا وذلك مقارنة باعداد السيارات الواردة ما قبل ازمة وقف الاستيراد.

أكد أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار مع الارتفاع المستمر في الأسعار دامت أكثر من عام ونصف العام، مما تسبب في عدم توفير الكثير من الطرازات وخاصة موديلات 2024 مع اختفاء عدد من الفئات داخل الطراز الواحد.

ومن جانبه قال تامر حنفى، مدير مبيعات شركة الليثى للتجارة والاستيراد، إن السوق يشهد نقصا شديدا بالمعروض من السيارات المستوردة، وذلك بسبب عدم تدبير العملة (الدولار) لتوفير كافة الطرازات المستوردة وموديلات 2024.

أشار ((حنفى)) إلى رصد غياب ما بين 2 إلى 4 طرازات مع بداية العام الجارى لدى كل علامة تجارية من ابرزهم“سيات” و”تويوتا” و”أودى” و”سوزوكى” و”سكودا” و”أوبل” و”نيسان” و”فولكس فاجن”.

ومن ضمن الطرازات غير المتوافرة كيا جراند سيراتو، نيسان قشقاى، نيسان جوك، إيجل 580، شانجان ألسفين، شانجان إيدو، شيري تيجو 7PRO، تيجو 8PRO، سوزوكى التو، سوزوكى بالينو، سوزوكى اسبريسو، رينو كادجار، لادا جرانتا، بى واى دى L3، بيستيون T33، تويوتا روميون، تويوتا راش، تويوتا ياريس، تويوتا بيلتا، أودى Q8، وأودىQ7، وأودى Q3.

وقال جمال طنه مدير التسويق بشركة سوق السيارات المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، إن نقص المعروض من السيارات ليس على السيارات الجديدة فقط بل وصل إلى السيارات المستعملة بدعم من اتجاه الكثير من المستهلكين لشرائها هروبًا من زيادة الأسعار بالموديلات الجديدة.

أشار ((طنه)) إلى أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت نتيجة لزيادة الاقبال المتزايد، موضحًا أن زيادة الطلب تسبب فى نقص المعروض وعدم كفاية سوق المستعمل في سد احتياجات المستهلكين المتزايدة.