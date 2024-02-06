السكر والصناعات التكاملية تستهدف تصدير 40 ألف طن كحول خلال الموسم الحالى

قال عصام البديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة تستهدف تصدير 40 ألف طن كحول خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن الأسعار تتحدد وفقا لأسعار البورصة العالمية.

أضاف لـ” البورصة”، أن الشركة تطرح 60 ألف طن سكر للبطاقات التموينية شهريًا بجانب صرف 30 ألف طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو وهى الكميات الإضافية التى توفرها الوزارة لمستحقى الدعم.

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أوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيضا تطرح كمية 55 ألف طن سكر شهريًا وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تستعد حاليا للمشاركة فى معارض“أهلا رمضان” التى ستبدأ منتصف فبراير الحالى، وسيتم ضخ كمية تتراوح بين 2 و3 أطنان يوميا من السكر من الشركة ومن خلال شركتى“العامة والمصرية” للمجمعات الاستهلاكية .

ذكر البدوى، ان وزارة التموين قامت برفع سعر طن قصب السكر بنحو 400 جنيه فى الطن ليسجل 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه بالموسم الماضى.

أضاف أنه سيتم صرف حافز لموردى قصب السكر على النحو التالى، ((300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان، 400 جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد على 30 طنا للفدان وحتى 40 طنا للفدان، 500 جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد على 40 طنا للفدان)).

أوضح لـ”البورصة“، أنه سيتم صرف الحافز للمزارعين بأثر رجعى على ما تم توريده للشركة منذ بداية الموسم فى يناير الماضى وحتى الأن، مشيرًا إلى أنه تم توريد مليونى طن قصب وإنتاج نحو 200.10 ألف طن سكر حتى السبت الماضى.

تابع أن الحوافز الجديدة رفعت مخصصات القصب من 9.3 مليار جنيه إلى نحو 12 مليار جنيه يتم سدادها للمزارعين نظير التوريد.

أوضح أن الوزارة رفعت أيضا سعر توريد البنجر إلى 1.5 ألف جنيه للطن بجانب 400 جنيه، علاوة على الكمية التى سيتم توريدها فى الفترة من 1 وحتى 15 مارس المقبل مقابل 1.1 ألف جنيه فى الموسم الماضى.

وحددت سعر الطن فى الفترة من 16 وحتى 31 مارس بنحو 1.4 ألف جنيه بجانب 350 جنيه علاوة، وسعر الطن فى الفترة من 1 وحتى 15 ابريل 1.3 ألف جنيه بجانب 300 جنيه علاوة، وسعر الطن فى الفترة من 16 أبريل وحتى 30 أبريل 1.2 ألف جنيه بجانب 250 جنيها علاوة، وفى الفترة من 1 مايو وحتى نهاية الموسم 1.1 ألف جنيه بجانب 250 جنيها علاوة.

وتابع أن هذه الأسعار للأراضى الزراعية الطينية التقليدية، بينما يتم تحديد الأسعار للأراضى الصحراوية بالاتفاق بين المزارعين والشركات.