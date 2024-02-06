السكر والصناعات التكاملية تستهدف تصدير 40 ألف طن كحول خلال الموسم الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) البديوى: زيادة مخصصات القصب بعد رفع سعر التوريد إلى 12 مليار جنيه
قال عصام البديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة تستهدف تصدير 40 ألف طن كحول خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن الأسعار تتحدد وفقا لأسعار البورصة العالمية.
أضاف لـ” البورصة”، أن الشركة تطرح 60 ألف طن سكر للبطاقات التموينية شهريًا بجانب صرف 30 ألف طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو وهى الكميات الإضافية التى توفرها الوزارة لمستحقى الدعم.
موضوعات متعلقة
وزارة الزراعة: هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في مصر 35.6 مليار دولار صادرات مصر السلعية خلال 2023 تراجعات كبيرة فى أسعار الذرة وفول الصويا
أوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيضا تطرح كمية 55 ألف طن سكر شهريًا وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تستعد حاليا للمشاركة فى معارض“أهلا رمضان” التى ستبدأ منتصف فبراير الحالى، وسيتم ضخ كمية تتراوح بين 2 و3 أطنان يوميا من السكر من الشركة ومن خلال شركتى“العامة والمصرية” للمجمعات الاستهلاكية .
ذكر البدوى، ان وزارة التموين قامت برفع سعر طن قصب السكر بنحو 400 جنيه فى الطن ليسجل 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه بالموسم الماضى.
أضاف أنه سيتم صرف حافز لموردى قصب السكر على النحو التالى، ((300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان، 400 جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد على 30 طنا للفدان وحتى 40 طنا للفدان، 500 جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد على 40 طنا للفدان)).
أوضح لـ”البورصة“، أنه سيتم صرف الحافز للمزارعين بأثر رجعى على ما تم توريده للشركة منذ بداية الموسم فى يناير الماضى وحتى الأن، مشيرًا إلى أنه تم توريد مليونى طن قصب وإنتاج نحو 200.10 ألف طن سكر حتى السبت الماضى.
تابع أن الحوافز الجديدة رفعت مخصصات القصب من 9.3 مليار جنيه إلى نحو 12 مليار جنيه يتم سدادها للمزارعين نظير التوريد.
أوضح أن الوزارة رفعت أيضا سعر توريد البنجر إلى 1.5 ألف جنيه للطن بجانب 400 جنيه، علاوة على الكمية التى سيتم توريدها فى الفترة من 1 وحتى 15 مارس المقبل مقابل 1.1 ألف جنيه فى الموسم الماضى.
وحددت سعر الطن فى الفترة من 16 وحتى 31 مارس بنحو 1.4 ألف جنيه بجانب 350 جنيه علاوة، وسعر الطن فى الفترة من 1 وحتى 15 ابريل 1.3 ألف جنيه بجانب 300 جنيه علاوة، وسعر الطن فى الفترة من 16 أبريل وحتى 30 أبريل 1.2 ألف جنيه بجانب 250 جنيها علاوة، وفى الفترة من 1 مايو وحتى نهاية الموسم 1.1 ألف جنيه بجانب 250 جنيها علاوة.
وتابع أن هذه الأسعار للأراضى الزراعية الطينية التقليدية، بينما يتم تحديد الأسعار للأراضى الصحراوية بالاتفاق بين المزارعين والشركات.
MENAFN06022024000202011048ID1107818337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.