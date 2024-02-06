وزارة الزراعة: هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد مستشار وزير الزراعة، الدكتور سعيد صالح، أن هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في مصر رغم الأزمات والمشكلات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقال مستشار وزير الزراعة – في اتصال هاتفي مع برنامج“صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة“صدى البلد” اليوم الثلاثاء – إن الدولة تسعى لحل أزمة الأعلاف وهناك مفاجآت وأمور كثيرة لحل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف.

موضوعات“السكر والصناعات التكاملية” تستهدف تصدير 40 ألف طن كحول خلال الموسم الحالى 35.6 مليار دولار صادرات مصر السلعية خلال 2023 تراجعات كبيرة فى أسعار الذرة وفول الصويا

وأضاف أن وزير الزراعة يعقد اجتماعات متواصلة مع البنك المركزي والجهات المعنية لتوفير مشتقات الأعلاف، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في طمأنة الناس وخاصة التجار واتحاد الدواجن وكل المعنيين بالثروة الداجنة.

ولفت إلى أن مبادرة“خير مزارعنا لأهالينا” التي تبنتها وزارة الزراعة منذ 3 سنوات تسير بخطى ثابتة، وهناك 274 منفذا وسيصل عددها إلى 300 منفذ في منتصف 2024 لتغطية كل الجمهورية، ويصل سعر اللحوم في هذه المنافذ إلى 280 جنيها.

وأكد مستشار وزير الزراعة أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في تلك المنافذ استعدادا لشهر رمضان المبارك.