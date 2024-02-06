يلين: خسائر العقارات التجارية مقلقة لكنها مشكلة يمكن التحكم فيها

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أوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الخسائر في العقارات التجارية تمثل مصدر قلق، فإن الهيئات التنظيمية الأمريكية تعمل على ضمان أن تكون احتياطيات خسائر القروض ومستويات السيولة في النظام المالي كافية للتعامل معها.
وقالت“جانيت يلين” للمشرعين في شهادتها أمام الكونجرس، إن مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على أصحاب هذه العقارات، مشيرة إلى الزيادة في أسعار الفائدة، وتراجع معدلات الإشغال مع تغير أنماط العمل بسبب الوباء، وموجة القروض العقارية التجارية المستحقة هذا العام.
واختتمت“يلين” أن المشرفين المصرفيين يركزون على هذه القضية، ويتطلعون إلى التأكد من أن احتياطيات المقرضين والسيولة كافية للتعامل مع المشكلة، بحسب“بلومبرج”.
يأتي ذلك على هامش استجواب“يلين” بشأن التقرير السنوي لمجلس مراقبة الاستقرار المالي، حيث من المقرر أن تلقي كلمة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس، في ظل تعرض أصحاب العقارات لضغوط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما دفع الشركات إلى التخلف عن سداد الديون.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818335
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