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يلين: خسائر العقارات التجارية مقلقة لكنها مشكلة يمكن التحكم فيها

2/6/2024 2:22:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة زيادة الارتفاعات.. إجراء حكومى جديد لحل أزمة الغرف الفندقية 700 مليار جنيه مبيعات 20 شركة عقارية مصرية خلال 2023 30 مليار جنيه مبيعات“سوديك” التعاقدية خلال 2023

أوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الخسائر في العقارات التجارية تمثل مصدر قلق، فإن الهيئات التنظيمية الأمريكية تعمل على ضمان أن تكون احتياطيات خسائر القروض ومستويات السيولة في النظام المالي كافية للتعامل معها.

وقالت“جانيت يلين” للمشرعين في شهادتها أمام الكونجرس، إن مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على أصحاب هذه العقارات، مشيرة إلى الزيادة في أسعار الفائدة، وتراجع معدلات الإشغال مع تغير أنماط العمل بسبب الوباء، وموجة القروض العقارية التجارية المستحقة هذا العام.

واختتمت“يلين” أن المشرفين المصرفيين يركزون على هذه القضية، ويتطلعون إلى التأكد من أن احتياطيات المقرضين والسيولة كافية للتعامل مع المشكلة، بحسب“بلومبرج”.

يأتي ذلك على هامش استجواب“يلين” بشأن التقرير السنوي لمجلس مراقبة الاستقرار المالي، حيث من المقرر أن تلقي كلمة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس، في ظل تعرض أصحاب العقارات لضغوط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما دفع الشركات إلى التخلف عن سداد الديون.

المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107818335

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