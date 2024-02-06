Tuesday, 06 February 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات

2/6/2024 2:22:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة دبي: 1.2 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار بايدن بوقف صادرات الغاز محمد بن راشد: تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصلت إلى 2 تريليون درهم

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع تراجع مؤشر الدولار وعوائد الديون الأمريكية، وسط متابعة الأسواق لمزيد من تصريحات صناع السياسات بالفيدرالي لاستشراف مسار السياسة النقدية المحتمل في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.4% أو 8.5 دولار عند 2051.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2038.8 دولار.

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 104.22 نقطة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند،“لوريتا ميستر” في تصريحات معدة لحدث:“إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، أعتقد أننا سنكتسب ثقة على أن التضخم يتجه نحو مستهدفه في الوقت المناسب، وبعد ذلك يمكننا البدء في خفض أسعار الفائدة”.

وأظهرت أداة“فيد واتش”، ترجيح الأسواق خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات المقرر انعقاده في مايو بنسبة 56.9%، بعد أن كان 36.9% يتوقعون قبل شهر واحد، خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.

المصدر:

MENAFN06022024000202011048ID1107818334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث