الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع تراجع مؤشر الدولار وعوائد الديون الأمريكية، وسط متابعة الأسواق لمزيد من تصريحات صناع السياسات بالفيدرالي لاستشراف مسار السياسة النقدية المحتمل في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.4% أو 8.5 دولار عند 2051.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2038.8 دولار.

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 104.22 نقطة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند،“لوريتا ميستر” في تصريحات معدة لحدث:“إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، أعتقد أننا سنكتسب ثقة على أن التضخم يتجه نحو مستهدفه في الوقت المناسب، وبعد ذلك يمكننا البدء في خفض أسعار الفائدة”.

وأظهرت أداة“فيد واتش”، ترجيح الأسواق خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات المقرر انعقاده في مايو بنسبة 56.9%، بعد أن كان 36.9% يتوقعون قبل شهر واحد، خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.

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