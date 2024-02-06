الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع تراجع مؤشر الدولار وعوائد الديون الأمريكية، وسط متابعة الأسواق لمزيد من تصريحات صناع السياسات بالفيدرالي لاستشراف مسار السياسة النقدية المحتمل في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.4% أو 8.5 دولار عند 2051.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2038.8 دولار.
بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 104.22 نقطة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند،“لوريتا ميستر” في تصريحات معدة لحدث:“إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، أعتقد أننا سنكتسب ثقة على أن التضخم يتجه نحو مستهدفه في الوقت المناسب، وبعد ذلك يمكننا البدء في خفض أسعار الفائدة”.
وأظهرت أداة“فيد واتش”، ترجيح الأسواق خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات المقرر انعقاده في مايو بنسبة 56.9%، بعد أن كان 36.9% يتوقعون قبل شهر واحد، خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.
المصدر:
MENAFN06022024000202011048ID1107818334
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