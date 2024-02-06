Embraer البرازيلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة سعودية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو– وقعت كل من شركتي Embraer البرازيلية و Saudia Technic السعودية يوم الاثنين 5 شباط/فبراير في العاصمة السعودية الرياض، على مذكرة تفاهم بهدف تقديم مُصَنِع الطيران البرازيلي لخدمات الصيانة والتدريب، لكل من الطيران التجاري مع التركيز على أسطول طائرات E2 والطيران التنفيذي. وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه خلال معرض الدفاع العالمي، الذي يقام حالياً في الفترة من 4 وحتى 8 شباط/فبراير في العاصمة الرياض. (في الصورة أعلاه التوقيع على المذكرة).
وفي بيان نشرته شركة Embraer، أكد رئيس والرئيس التنفيذي لـ Embraer للخدمات والدعم، كارلوس نوفل، أن المملكة العربية السعودية لديها إحدى الصناعات الفضائية الأكثر نمواً في العالم، وأن Embraer للخدمات والدعم في تموضع متميز جداً يمكنها من إحراز تقدم في المنطقة. Saudia Technic هي شركة صيانة المجموعة التي تدير الشركة الجوية السعودية، الأكبر في هذا البلد العربي. ويشير الرئيس التنفيذي لـ Saudia Technic، فهد سندي، إلى أن الصناعة الجوية الفضائية في البلاد تزدهر،“وإننا مستعدون مع شركة Embraer لاتخاذ اجراءات مميزة وملحوظة”.
كما حضر التوقيع على مذكرة التفاهم، كل من المدير الإقليمي لمبيعات Embraer للخدمات والدعم، رضا عمارة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبد العزيز الدعيلج. ومن الجدير بالذكر بأن الدعيلج يرافقه وفد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) كانوا قد زاروا مدينة ريو دي جانيرو، حيث شاركوا في فعالية من تنظيم الوكالة الوطنية للطيران المدني السعودية (ANAC). أم شركة Embraer من ناحيتها فتشارك في المعرض في العاصمة السعودية الرياض حيث تقوم بعرض نوعين من الطائرات: طائرة المهام المتعددة C-390 Millennium وطائرة A-29 Supertucano مقاتلة هجومية خفيفة وللتدريب المتقدم.
المصدر/ Embraer
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