Embraer البرازيلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة سعودية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو– وقعت كل من شركتي Embraer البرازيلية و Saudia Technic السعودية يوم الاثنين 5 شباط/فبراير في العاصمة السعودية الرياض، على مذكرة تفاهم بهدف تقديم مُصَنِع الطيران البرازيلي لخدمات الصيانة والتدريب، لكل من الطيران التجاري مع التركيز على أسطول طائرات E2 والطيران التنفيذي. وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه خلال معرض الدفاع العالمي، الذي يقام حالياً في الفترة من 4 وحتى 8 شباط/فبراير في العاصمة الرياض. (في الصورة أعلاه التوقيع على المذكرة).

وفي بيان نشرته شركة Embraer، أكد رئيس والرئيس التنفيذي لـ Embraer للخدمات والدعم، كارلوس نوفل، أن المملكة العربية السعودية لديها إحدى الصناعات الفضائية الأكثر نمواً في العالم، وأن Embraer للخدمات والدعم في تموضع متميز جداً يمكنها من إحراز تقدم في المنطقة. Saudia Technic هي شركة صيانة المجموعة التي تدير الشركة الجوية السعودية، الأكبر في هذا البلد العربي. ويشير الرئيس التنفيذي لـ Saudia Technic، فهد سندي، إلى أن الصناعة الجوية الفضائية في البلاد تزدهر،“وإننا مستعدون مع شركة Embraer لاتخاذ اجراءات مميزة وملحوظة”.

كما حضر التوقيع على مذكرة التفاهم، كل من المدير الإقليمي لمبيعات Embraer للخدمات والدعم، رضا عمارة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبد العزيز الدعيلج. ومن الجدير بالذكر بأن الدعيلج يرافقه وفد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) كانوا قد زاروا مدينة ريو دي جانيرو، حيث شاركوا في فعالية من تنظيم الوكالة الوطنية للطيران المدني السعودية (ANAC). أم شركة Embraer من ناحيتها فتشارك في المعرض في العاصمة السعودية الرياض حيث تقوم بعرض نوعين من الطائرات: طائرة المهام المتعددة C-390 Millennium وطائرة A-29 Supertucano مقاتلة هجومية خفيفة وللتدريب المتقدم.

المصدر/ Embraer