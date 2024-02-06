البرازيل: انخفاض في عجز الحسابات الخارجية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو لويس – أفاد البنك المركزي البرازيلي يوم الاثنين 5 شباط/يناير، بأن الحسابات الجارية للبرازيل في العام 2023 أظهرت انخفاضاً في العجز وصل إلى 16.6 مليار دولار بالمقارنة مع العام 2022. حيث بلغ إجمالي العجز العام الماضي 28.6 مليار دولار، وهذا يمثل 1.32% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 48.3 مليار دولار ونسبة 1.47% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2022.

ووفقاً للبنك المركزي البرازيلي، يعود هذا الانخفاض في العجز بشكل خاص إلى زيادة بقيمة 36.4 مليار دولار أمريكي في فائض الميزان التجاري وانخفاض بقيمة 2 مليار دولار في عجز الخدمات. حيث شهد الميزان التجاري العام الماضي فائض إيجابي برقم قياسي بلغ 98.839 مليار دولار أمريكي، أي 60% أكبر من العام الذي سبقه. كما بلغ إجمالي العجز في حساب قطاع الخدمات 37.6 مليار دولار منخفضاً بنسبة 5.1% بالمقارنة مع العام 2022.

كلاوديو نيفيز/ موانئ بارانا