البرازيل: انخفاض في عجز الحسابات الخارجية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو لويس – أفاد البنك المركزي البرازيلي يوم الاثنين 5 شباط/يناير، بأن الحسابات الجارية للبرازيل في العام 2023 أظهرت انخفاضاً في العجز وصل إلى 16.6 مليار دولار بالمقارنة مع العام 2022. حيث بلغ إجمالي العجز العام الماضي 28.6 مليار دولار، وهذا يمثل 1.32% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 48.3 مليار دولار ونسبة 1.47% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2022.
ووفقاً للبنك المركزي البرازيلي، يعود هذا الانخفاض في العجز بشكل خاص إلى زيادة بقيمة 36.4 مليار دولار أمريكي في فائض الميزان التجاري وانخفاض بقيمة 2 مليار دولار في عجز الخدمات. حيث شهد الميزان التجاري العام الماضي فائض إيجابي برقم قياسي بلغ 98.839 مليار دولار أمريكي، أي 60% أكبر من العام الذي سبقه. كما بلغ إجمالي العجز في حساب قطاع الخدمات 37.6 مليار دولار منخفضاً بنسبة 5.1% بالمقارنة مع العام 2022.
كلاوديو نيفيز/ موانئ بارانا
MENAFN06022024000213011057ID1107818309
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