شرطة دبي تستضيف النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية في الفترة من 5 حتى 7 مارس القادم

MENAFN - EIN Presswire) للمشاركة في حوار استراتيجي وتحديد خارطة الطريق نحو عالم أكثر أمناً وأماناً

دبي, الإمارات العربية المتحدة, February 6, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت شرطة دبي، عن استضافة النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية، والتي من المقرر عقدها من 5 إلى 7 مارس 2024، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وستجمع نخبة من ضباط الأمن وقوات الشرطة وخبراء إنفاذ القانون من أكثر من 138 دولة حول العالم، للمشاركة في حوار استراتيجي وتحديد خارطة الطريق نحو عالم أكثر أمناً وأمانًا.وتسعى القمة بنسختها السنوية الثالثة، وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسختين السابقتين، إلى تعزيز التعاون الدولي والابتكار، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الجريمة في جميع أنحاء العالم وتطوير الحلول والاستراتيجيات التي ستشكل مستقبل القطاع.وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، "في عالم يواجه تحديات متطورة، ومتغيرات غير مسبوقة تكثر فيها حالات الغموض والتعقيد في ظل توجه مرتكبي الجرائم لاستغلال التكنولوجيا في ارتكاب جرائمهم واستدراج ضحاياهم... تبرز القمة الشرطية العالمية بوصفها منصة تعاونية دولية، وخير وسيلة لتوحيد الجهود واقتناص الفرص، والوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة الاتجاهات الحديثة للجريمة وأدواتها. إنه التزام دولي يمكننا من تبادل أفضل الممارسات والمعارف وأحدث التقنيات، وتعزيز الشراكات في سبيل تمهيد الطريق لمستقبل أكثر أمنًا وأمانًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم."وتتناول أجندة المؤتمر باقة من المجالات المختلفة، بما في ذلك مجالات: منع الجريمة، والطائرات بدون طيار، والمرونة والاستدامة، والتنقل المستقبلي والسلامة على الطرق، والطب الشرعي، ومكافحة المخدرات، ووحدات الكلاب البوليسية K9.ويستقطب الحدث أكثر من 200 متحدث من حول العالم، من رؤساء الشرطة والوزراء إلى المديرين التنفيذيين وصناع القرار والأكاديميين وخبراء الأمن والشرطة والمبتكرون، يُشاركون بخبراتهم وتجاربهم العملية في سبعة مؤتمرات وأكثر من 100 جلسة حوارية، تتناول موضوعات حاسمة ودقيقة، بما في ذلك: حلول مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجمات المضادة لتأثير الذكاء الاصطناعي على الشرطة.وتضم قائمة المتحدثين، ريس كيرشو، مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية؛ وريموند سيو تشاك يي، مفوض شرطة هونغ كونغ؛ وريان تي يونغ، مساعد المدير التنفيذي، فرع الاستخبارات، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)؛ وإلفيرا زينكاي، رئيسة الشبكة الأوروبية لشرطة الطرق ROADPOL.كما يتضمن الحدث معرضاً موسعاً للتقنيات الحيوية الناشئة لنظام إنفاذ القانون، تشارك فيه مجموعة من كبرى الشركات على مستوى العالم، بما في ذلك شركة إيرباص، وشركة بريسايت الرائدة في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب شركتي داهوا، وإيكاروس. كما ستقدم شركات Inkas & Aksum وHikvision أحدث ابتكاراتها وحلولها ومشاريعها الأمنية الأكثر تطوراً والتي من شأنها أن تعزز مستقبل القطاع عالمياً.والجدير بالذكر، أن القمة تحظى بدعم كبير من مجموعة من الشركات من مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك، مجموعة ديك الاستشارية، وأكاديمية ربدان، وإنكاس وأكسوم مارين، وشركة بريسايت، وإيكاروس، وانفست نورثرن إيرلندا، إلى جانب مجموعة من الشركاء من بينهم الإنتربول، وIACP، ورودبول، وكلية الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يستضيف الحدث "جوائز القمة الشرطية العالمية"، التي تعد منصة متميزة لتكريم الإنجازات الاستثنائية للأفراد والفرق المتميزة في مجال الشرطة وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ومن خلال عشر فئات، تأتي هذه الجوائز لتسلط الضوء على الفائزين والذين كان لهم بصمة راسخة في تعزيز عمليات الشرطة، وتحقيق التميز التنظيمي، وقيادة التقدم العلمي والابتكار، وتعزيز العلاقات المجتمعية في جميع أنحاء العالم.لمزيد من المعلومات حول القمة أو للتسجيل للحضور، يرجى زيارة-انتهى –حول القمة الشرطية العالمية:تستضيف شرطة دبي سنوياً في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، القمة الشرطية العالمية، التي تعد الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن وصناع القرار وكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها من 138 دولة حول العالم في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمان.وتعرض القمة أحدث التطورات والاستراتيجيات والممارسات في تقنيات الشرطة. ويضم جدول أعمال القمة باقة من المؤتمرات، وورش العمل التفاعلية، والمعارض المتطورة، والاتصالات رفيعة المستوى.ويعد هذا الحدث بمثابة منصة حيوية لمناقشة ومعالجة التحديات المعاصرة في مجال إنفاذ القانون، بدايةً من منع الجريمة إلى علم الطب الشرعي والأمن السيبراني وتقنيات المراقبة المتقدمة.وتلتزم القمة الشرطية العالمية بتعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، والحلول المبتكرة الملهمة لإنشاء مجتمعات أكثر أمانًا في جميع أنحاء العالم.ويمثل المعرض المرافق للمؤتمر فرصة استثنائية للمؤسسات، لعرض أحدث الحلول والتقنيات المتطورة في مجال الأمن والشرطة، في حين توفر الباقة المتنوعة من المتحدثين وحلقات النقاش رؤى قيمة حول المشهد المتطور لإنفاذ القانون العالمي.للمزيد من المعلومات حول القمة الشرطية العالمية، يرجى زيارةحول شرطة دبي:معلومات التواصل:Thomas HaganProject Associates447570285977+...pلمزيد من التفاصيل أو الاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أدناه:...

Thomas Hagan

Project Associates

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