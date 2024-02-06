شرطة دبي تستضيف النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية في الفترة من 5 حتى 7 مارس القادم

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- EIN Presswire) للمشاركة في حوار استراتيجي وتحديد خارطة الطريق نحو عالم أكثر أمناً وأماناً
دبي, الإمارات العربية المتحدة, February 6, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت شرطة دبي، عن استضافة النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية، والتي من المقرر عقدها من 5 إلى 7 مارس 2024، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وستجمع نخبة من ضباط الأمن وقوات الشرطة وخبراء إنفاذ القانون من أكثر من 138 دولة حول العالم، للمشاركة في حوار استراتيجي وتحديد خارطة الطريق نحو عالم أكثر أمناً وأمانًا.
وتسعى القمة بنسختها السنوية الثالثة، وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسختين السابقتين، إلى تعزيز التعاون الدولي والابتكار، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الجريمة في جميع أنحاء العالم وتطوير الحلول والاستراتيجيات التي ستشكل مستقبل القطاع.
وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، "في عالم يواجه تحديات متطورة، ومتغيرات غير مسبوقة تكثر فيها حالات الغموض والتعقيد في ظل توجه مرتكبي الجرائم لاستغلال التكنولوجيا في ارتكاب جرائمهم واستدراج ضحاياهم... تبرز القمة الشرطية العالمية بوصفها منصة تعاونية دولية، وخير وسيلة لتوحيد الجهود واقتناص الفرص، والوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة الاتجاهات الحديثة للجريمة وأدواتها. إنه التزام دولي يمكننا من تبادل أفضل الممارسات والمعارف وأحدث التقنيات، وتعزيز الشراكات في سبيل تمهيد الطريق لمستقبل أكثر أمنًا وأمانًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم."
وتتناول أجندة المؤتمر باقة من المجالات المختلفة، بما في ذلك مجالات: منع الجريمة، والطائرات بدون طيار، والمرونة والاستدامة، والتنقل المستقبلي والسلامة على الطرق، والطب الشرعي، ومكافحة المخدرات، ووحدات الكلاب البوليسية K9.
ويستقطب الحدث أكثر من 200 متحدث من حول العالم، من رؤساء الشرطة والوزراء إلى المديرين التنفيذيين وصناع القرار والأكاديميين وخبراء الأمن والشرطة والمبتكرون، يُشاركون بخبراتهم وتجاربهم العملية في سبعة مؤتمرات وأكثر من 100 جلسة حوارية، تتناول موضوعات حاسمة ودقيقة، بما في ذلك: حلول مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجمات المضادة لتأثير الذكاء الاصطناعي على الشرطة.
وتضم قائمة المتحدثين، ريس كيرشو، مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية؛ وريموند سيو تشاك يي، مفوض شرطة هونغ كونغ؛ وريان تي يونغ، مساعد المدير التنفيذي، فرع الاستخبارات، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)؛ وإلفيرا زينكاي، رئيسة الشبكة الأوروبية لشرطة الطرق ROADPOL.
كما يتضمن الحدث معرضاً موسعاً للتقنيات الحيوية الناشئة لنظام إنفاذ القانون، تشارك فيه مجموعة من كبرى الشركات على مستوى العالم، بما في ذلك شركة إيرباص، وشركة بريسايت الرائدة في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب شركتي داهوا، وإيكاروس. كما ستقدم شركات Inkas & Aksum وHikvision أحدث ابتكاراتها وحلولها ومشاريعها الأمنية الأكثر تطوراً والتي من شأنها أن تعزز مستقبل القطاع عالمياً.
والجدير بالذكر، أن القمة تحظى بدعم كبير من مجموعة من الشركات من مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك، مجموعة ديك الاستشارية، وأكاديمية ربدان، وإنكاس وأكسوم مارين، وشركة بريسايت، وإيكاروس، وانفست نورثرن إيرلندا، إلى جانب مجموعة من الشركاء من بينهم الإنتربول، وIACP، ورودبول، وكلية الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يستضيف الحدث "جوائز القمة الشرطية العالمية"، التي تعد منصة متميزة لتكريم الإنجازات الاستثنائية للأفراد والفرق المتميزة في مجال الشرطة وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ومن خلال عشر فئات، تأتي هذه الجوائز لتسلط الضوء على الفائزين والذين كان لهم بصمة راسخة في تعزيز عمليات الشرطة، وتحقيق التميز التنظيمي، وقيادة التقدم العلمي والابتكار، وتعزيز العلاقات المجتمعية في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات حول القمة أو للتسجيل للحضور، يرجى زيارة
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حول القمة الشرطية العالمية:
تستضيف شرطة دبي سنوياً في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، القمة الشرطية العالمية، التي تعد الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن وصناع القرار وكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها من 138 دولة حول العالم في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمان.
وتعرض القمة أحدث التطورات والاستراتيجيات والممارسات في تقنيات الشرطة. ويضم جدول أعمال القمة باقة من المؤتمرات، وورش العمل التفاعلية، والمعارض المتطورة، والاتصالات رفيعة المستوى.
ويعد هذا الحدث بمثابة منصة حيوية لمناقشة ومعالجة التحديات المعاصرة في مجال إنفاذ القانون، بدايةً من منع الجريمة إلى علم الطب الشرعي والأمن السيبراني وتقنيات المراقبة المتقدمة.
وتلتزم القمة الشرطية العالمية بتعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، والحلول المبتكرة الملهمة لإنشاء مجتمعات أكثر أمانًا في جميع أنحاء العالم.
ويمثل المعرض المرافق للمؤتمر فرصة استثنائية للمؤسسات، لعرض أحدث الحلول والتقنيات المتطورة في مجال الأمن والشرطة، في حين توفر الباقة المتنوعة من المتحدثين وحلقات النقاش رؤى قيمة حول المشهد المتطور لإنفاذ القانون العالمي.
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حول شرطة دبي:
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