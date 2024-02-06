الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده في الكيان للقدس

الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده في الكيان للقدس
التاريخ
2/6/2024 10:07:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ، الثلاثاء ، نقل سفارة بلاده في كيان الاحتلال الى القدس المحتلة.
وبدأ ميلي يوم الاثنين جولة خارجية تشمل تل ابيب ثم إيطاليا .
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