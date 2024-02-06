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حقيقة انضمام الاردن إلى مجلس التعاون الخليجي - صورة

2/6/2024 10:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت مصادر متطابقة ان الأخبار المتداولة حول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من العام 2025 لم تصدر عن مصادر رسمية وغير صحيحة.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خبرا يزعم انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من العام 2025 .




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