حقيقة انضمام الاردن إلى مجلس التعاون الخليجي - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت مصادر متطابقة ان الأخبار المتداولة حول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من العام 2025 لم تصدر عن مصادر رسمية وغير صحيحة.
وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خبرا يزعم انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من العام 2025 .
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