رئيس الوزراء يصدر قراراً بمناسبة عيد الجلوس اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استحداث "علم اليوبيل الفضي"لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 شباط وحتى نهاية العام الجاري
وستتوافر نسخة إلكترونية للعلم بجودة عالية، ويمكن الحصول عليها ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الملكي الهاشمي العامر (
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