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رئيس الوزراء يصدر قراراً بمناسبة عيد الجلوس اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء

2/6/2024 10:07:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استحداث "علم اليوبيل الفضي"لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 شباط وحتى نهاية العام الجاري
وستتوافر نسخة إلكترونية للعلم بجودة عالية، ويمكن الحصول عليها ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الملكي الهاشمي العامر (

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