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في ليلة العرس تكتشف أن عريسها مختل عقلياً وذهبها مزيف!

2/6/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصيبت عروس هندية بالصدمة، بعد أن اكتشفت في ليلة العرس أن زوجها المستقبلي مختل عقلياً، وأن الذهب الذي قدمته عائلة العريس ما هو إلا ذهب مزيف.

وفي التفاصيل، فقد شهدت ولاية أوتار براديش الهندية، حالة زفاف فريدة من نوعها، حيث اضطرت العروس للانسحاب من الحفل في اللحظة الأخيرة، عندما اكتشفت أن عريسها يعاني من حالة مرضية عقلية، وأن المجوهرات التي أحضرتها عائلة العريس مزيفة.

ولدى اكتشاف القرويون لحالة العريس شعروا بالغضب بعد رؤية العريس في موكب الزواج الذي أتى إلى إحدى قرى منطقة كوتوالي.

وأبلغت عائلة العروس عن الأمر برمته إلى شرطة لامبهوا كوتوالي، التي اقتادت العريس ووالده إلى مركز الشرطة وباشرت التحقيق في القضية.

وكان موكب الزواج أتى من قرية في منطقة موتيجاربور كوتوالي إلى قرية في لامبهوا كوتوالي يوم الخميس.

وبعد وصول موكب الزفاف إلى القرية بدأت تحدث أشياء غريبة، ومن باب الفضول تحدث بعض صبيان القرية مع العريس لينكشف السر الذي حاولت أسرته أن تخفيه.

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