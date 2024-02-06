النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة: الهوية الإعلامية الجديدة انطلاقة نحو المستقبل



أشاد عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات بإجراءات قرعة دور الـ"16" لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والطريقة السلسة والحيادية التي تمت بها مساء أمس، مشيراً إلى أن إطلاق الهوية الإعلامية الجديدة للاتحاد، ستكون انطلاقة نحو مستقبل أفضل، خاصة أن الهوية الجديدة مستوحاة من معطيات كثيرة على مستوى الدولة، وعلمها المميز الذي يحمل الكثير من المعاني الوطنية للدلالة على الانتماء والعطاء.

وأكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد حرص اتحاد الكرة بتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على استمرار تواجد الأندية في منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأشار الشامسي إلى أن دوري الأولي من المسابقات المهمة لاتحاد الكرة، وكذلك دوري الدرجة الثانية الذي يشهد تنافساً كبيراً بين مجموعة من الأندية، ومنها ذات الطابع الخاص لإثراء المنافسة في هذه الدرجة، وإتاحة الفرصة لقطاع كبير من المتواجدين في دولة الإمارات لممارسة كرة القدم حتى تكون هذه الفئات رافداً في تطوير كرة القدم في الدولة.

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