الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعين لجنة سباعية لتحديد المرشحين لخليفة بلماضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مؤقتة لاختيار قائمة مصغرة بأسماء مدربين محتملين للإشراف على المنتخب الأول خلفا للمدير الفني السابق جمال بلماضي.
وكشف الاتحاد الجزائري ان اللجنة السباعية يرأسها عامر منسول، المدير التقني الوطني، وتضم محمد معوش، عضو فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي، ورابح سعدان، المدير الفني الأسبق لـ"الخضر"، إضافة إلى كريم قاصد، عضو الاتحاد الجزائري، المكلف بالمنتخبات الوطنية، وبوعلام لعروم، المدير التقني الأسبق والأستاذ الجامعي، وأمين غيموز، أستاذ جامعي، وفؤاد شيحة، مدير التكوين بالاتحاد الجزائري.
ونوه الاتحاد الجزائري ان هذه اللجنة ستعقد جلستها الأولى بعد غد الخميس، لتحديد قائمة مصغرة للمرشحين المحتملين لخلافة بلماضي.
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