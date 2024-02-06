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الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعين لجنة سباعية لتحديد المرشحين لخليفة بلماضي

2/6/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مؤقتة لاختيار قائمة مصغرة بأسماء مدربين محتملين للإشراف على المنتخب الأول خلفا للمدير الفني السابق جمال بلماضي.

وكشف الاتحاد الجزائري ان اللجنة السباعية يرأسها عامر منسول، المدير التقني الوطني، وتضم محمد معوش، عضو فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي، ورابح سعدان، المدير الفني الأسبق لـ"الخضر"، إضافة إلى كريم قاصد، عضو الاتحاد الجزائري، المكلف بالمنتخبات الوطنية، وبوعلام لعروم، المدير التقني الأسبق والأستاذ الجامعي، وأمين غيموز، أستاذ جامعي، وفؤاد شيحة، مدير التكوين بالاتحاد الجزائري.

ونوه الاتحاد الجزائري ان هذه اللجنة ستعقد جلستها الأولى بعد غد الخميس، لتحديد قائمة مصغرة للمرشحين المحتملين لخلافة بلماضي.

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