مشاركة إماراتية واسعة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

تشهد النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 الذي بدأت أعماله في الرابع من فبراير الجاري بالعاصمة السعودية الرياض وتستمر حتى الخميس المقبل مشاركة إماراتية واسعة عبر الجناح الوطني لدولة الإمارات.

يعد معرض الدفاع العالمي من المعارض البارزة والمتخصصة في الصناعات العسكرية وتأتي دورة هذا العام بشعار” للغد نستعد“، وذلك بمشاركة 45 دولة، وما يزيد عن 700 شركة متخصصة في قطاع الدفاع الأمن والفضاء.

وأكد أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، على الحضور المتميز والكبير الذي سجلته الشركات الإماراتية المشاركة والتي بلغت ما يزيد عن 20 شركة رائدة في قطاعات مختلفة للصناعات الدفاعية والأمنية لعرض منتجاتها التي صنعت في الإمارات.

وقال:” نركز من خلال الجناح الوطني لدولة الإمارات على تنويع المنتجات والحلول التي تستعرضها الشركات الوطنية، مع تسليط الضوء على أحدث الأنظمة التي تخدم القطاعات المتقدمة في الصناعات الدفاعية، منها الأنظمة المستقلة والأمن السيبراني والحلول التكنولوجية المتقدمة“.

من جهتها تستعرض”إيدج“ إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة والرائدة والأسرع نمواً في العالم، القدرات التصنيعية التي تمتلكها في مختلف قطاعات الصناعة الدفاعية وتكشف المجموعة من خلال 17 شركة تابعة لها ما يزيد عن 50 من المنتجات والحلول الدفاعية المتقدمة التي تحمل علامة“صنع في الإمارات” في مجال الأنظمة الجوية والبرية والبحرية منها الأسلحة ذات الأداء العالي والذخائر الموجهة بدقة، والأسلحة الصغيرة والذخيرة والأنظمة المستقلة، بالإضافة إلى عرض خدماتها في مجال التطوير التكنولوجي للصناعات الدفاعية والأمنية وحلول الحرب الإلكترونية.

وتعرض”كالدس“منتجاتها الرائدة في قطاعي الطيران والنظم البرية للشركة، من الطائرات عالية الأداء إلى المركبات المدرعة المتعددة الاستخدام، متمثلةً بالطائرة المقاتلة الخفيفة (بدر-250)، والآلية المدرعة والمسلحة (وَحَش) ثُمانية الدفع و (إم كاف) رباعية الدفع وقدراتها المتميزة في الهندسة والتصنيع، والحلول المتطورة التي تلبي الاحتياجات للمؤسسات العسكرية والأمنية في جميع أنحاء العالم.

واطلع زوار الجناح الوطني لدولة الإمارات على أحدث حلول أنظمة الاتصالات الفضائية المتقدمة عن طريق شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" الرائدة في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية لمختلف القطاعات في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب غرب آسيا بالإضافة الي أستراليا وأوروبا.

وتستعرض الشركة حلولاً متنوعة تخدم القطاع العسكري والقطاع الحكومي من خلال أنظمة وحلول الاتصالات الفضائية على أقمار شركة الياه سات والثريا، منها خدمات الاتصالات الفضائية للطائرات ثابتة الجناح والطائرات المروحية وجنود المشاة، بالإضافة إلى المنصات البحرية والسفن والآليات.

ولاقت أنظمة (T-TAC) المعنية بتحويل موجات الأنظمة الراديوية الميدانية إلى الاتصالات الفضائية، اهتماماً كبيراً من زوار المعرض، حيث يُمكّن النظام جنود المشاة من تحقيق الاتصال الفعال بين الجنود في الميادين المختلفة ومراكز العمليات، بغض النظر عن المسافة ونوع العوائق بينهم.

ويعرض المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات واسعة من القطاعات بما في ذلك القطاعات العسكرية والأمنية وقطاع الصناعة والبناء، وقطاع الحقول البرية والبحرية للنفط والغاز وقطاع الهندسة، والتي يتم انتاجها بخطط دقيقة ومدروسة وحسب مقاييس الأمن والسلامة المعتمدة مع الالتزام بالجودة عبر مختلف مراحل التصنيع.

وفي المجال البحري تقدم شركة " الصير مارين" للمعدات والتوريدات البحرية مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات السفن عبر فريق من المهنيين ذوي الخبرات الواسعة.

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