Tuesday, 06 February 2024 07:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد الشرقي يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية فيه

2/6/2024 9:21:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)



التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، شريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الإمارة.

واطلع سموه خلال اللقاء على استعدادات اللجنة لانطلاق الحدث في الأول من مارس المقبل في الفجيرة، بمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة من مختلف مناطق الإمارة.

وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تسهم في رفع الوعي لدى الأفراد في جميع المجالات الحياتية، خاصة الرياضة، لتحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع يتمتع أفراده بأسلوب حياة صحي.

ووجّه سموه، بضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في الحدث الوطني، وتعزيز مفهوم الصحة المجتمعية في جميع مناطق الفجيرة، للوصول إلى مجتمع صحي ومستدام.

وتقدم شريف العوضي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه ومتابعته للأنشطة المجتمعية كافة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06022024000110011019ID1107817197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث