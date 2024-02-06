محمد الشرقي يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية فيه







التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، شريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الإمارة.

واطلع سموه خلال اللقاء على استعدادات اللجنة لانطلاق الحدث في الأول من مارس المقبل في الفجيرة، بمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة من مختلف مناطق الإمارة.

وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تسهم في رفع الوعي لدى الأفراد في جميع المجالات الحياتية، خاصة الرياضة، لتحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع يتمتع أفراده بأسلوب حياة صحي.

ووجّه سموه، بضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في الحدث الوطني، وتعزيز مفهوم الصحة المجتمعية في جميع مناطق الفجيرة، للوصول إلى مجتمع صحي ومستدام.

وتقدم شريف العوضي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه ومتابعته للأنشطة المجتمعية كافة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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