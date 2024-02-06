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أول تعليق من ميسي بعد أزمة «الدكة»

2/6/2024 9:21:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كسر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، صمته تجاه الأزمة التي ظهرت عقب غيابه عن ودية فريقه في هونغ كونغ، الأحد الماضي.

وأقيمت المباراة في ملعب هونغ كونغ، المعروف باسم "سون كو بو" مع حضور 40 ألف مشجع، لرؤية ميسي ولويس سواريز، لكن، ميسي وسواريز جلسا على مقاعد البدلاء بجانب جوردي ألبا وبوسكيتس.

وانتهت مباراة هونغ كونغ الودية بصيحات استهجان، ومطالبات باسترداد الأموال بعد أن جلس ميسي على "دكة الاحتياط" لمدة 90 دقيقة كاملة.

وقال ميسي، في مؤتمر صحفي، التقديمي لمباراة إنتر ميامي الودية أمام فيسيل كوبي: "كان من سوء الحظ أنني لم أتمكن من اللعب في مباراة هونغ كونغ، آمل أن نتمكن من العودة ولعب مباراة أخرى هناك".

وأضاف: "لقد أجريت تصويرًا بالرنين المغناطيسي، وتبين أنني مصاب بوذمة في عضلة المقرب".

واختتم: "الحقيقة هي أن الألم استمر لدي، وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن ألعب، أريد دائمًا المشاركة.. لكنني لم استطيع".

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