اللجنة الأولمبية الوطنية تعتمد تسمية رؤساء 7 لجان دائمة



عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعا أمس“الإثنين” بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة، وأعضاء المجلس.

تم خلال الاجتماع اعتماد تسمية رؤساء اللجان الدائمة باللجنة بواقع 7 لجان مختلفة حسب النظام الأساسي للجنة وأكد المشاركون في مستهله أهمية الفترة الحالية التي بدأت في العد التنازلي لانطلاق أهم محفل متعدد الرياضات حين يتنافس ما يزيد عن 10,000 رياضي ورياضية من 206 دول خلال النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

فقد اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تسمية كل من سعادة عبدالعزيز السلمان رئيساً للجنة التخطيط، وسعادة ناصر التميمي رئيساً للجنة الشؤون الفنية، وسعادة الدكتور هاشل الطنيجي رئيساً للجنة الطب الرياضي والسلامة، وسعادة قيس الظالعي رئيسا للجنة الموارد المالية والتسويق، وسعادة نورة السويدي رئيساً للجنة المساواة بين الجنسين، وسعادة منصور بوعصيبة رئيساً للجنة الرياضة والبيئة، وسعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيساً للجنة فض المنازعات الرياضية.

كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لعام 2023، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، وميزانية المشاركات للعام ذاته والتي تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب والتي أختتمت بجانجوون الكورية الجنوبية في الأول من شهر فبراير الجاري، وشاركت فيها الإمارات للمرة الأولى في تاريخها، ودورة الألعاب الأولمبية بباريس، والنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للصالات والفنون القتالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في شهر سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة بتايلاند شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد المجلس أيضا“وثيقة سلوكيات وأخلاق المشاركة في البطولات والمناسبات الرياضية” وما تضمنته من التزامات وأحكام وأهداف تتضمن تعزيز ثقافة الأخلاق الرياضية والتعاون والتشاركية بين ممثلي الوفود والبعثات الرياضية والرسمية كافة و ترسيخ القيم والأخلاق الرياضية، وتهيئة بيئة رياضية داعمة.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية كذلك تشكيل فريق عمل النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني برئاسة سعادة عبدالعزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك لمتابعة جميع مستجدات المبادرة المجتمعية التي يتم تنظيمها سنوياً استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتخصيص يوم تمارس فيه مختلف الأنشطة الرياضية والبدنية والترويجية لجميع فئات المجتمع.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أهمية الاستعداد للفترة المقبلة الحافلة بالأحداث، لاسيما وأن العام الجاري هو عام الألعاب الأولمبية الذي يضاعف فيه الرياضيون جهودهم للوصول إلى الجاهزية المنشودة، مشيراً إلى أن العمل الأولمبي منظومة متكاملة يمثّل فيها الرياضي العنصر الأبرز، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الأهداف وتحديد الخطط الهادفة إلى تمكينه وصقل قدراته وخبراته والارتقاء بأدائه ليس على صعيد المنافسات فحسب بل من خلال بناء شخصيته بما يسهم في تقديم أجيال واعدة رياضياً ومجتمعياً تنافس في كبرى المحافل بثقة واقتدار.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن دولة الإمارات بيئة خصبة ومثالية للتميز والإبداع بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي حددت مسارات واضحة للارتقاء بمستويات الرياضيين وصقل تجاربهم وتطوير مهاراتهم، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير معرباً عن ثقته في تقديم نسخة افتتاحية فريدة من نوعها لدورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تحظى بمتابعة مباشرة ودعم كبير من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ليس خلال الفترة الحالية فحسب بل منذ إطلاق سموه الفكرة في عام 2016 بتخصيص محفل رياضي للشباب الخليجيين للمرة الأولى بهدف استثمار الطاقات الشابة من أبناء مجلس التعاون وتخصيص المساحة المناسبة لهم لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم.

من جانبه حث سعادة فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية ، رؤساء اللجان الدائمة الجدد باللجنة على تنسيق الجهود والعمل بوتيرة متسارعة، توافقاً مع المستجدات المستمرة التي تشهدها الحركة الأولمبية والسعي نحو تصميم استراتيجيات متطورة وإعداد آليات لحلول مبتكرة، لاسيما وأن اللجان تختص كل واحدة منها بجانب أصيل ومهم في دفع وتطوير مجالات العمل الأولمبي التي تشهد تنامياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

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